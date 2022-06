Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: παράτολμα σχέδια, εντάσεις και παγίδες (εικόνες)

Ανατρεπτικές και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 22:30.

Δευτέρα 6 Ιουνίου - Επεισόδιο 125

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή πρέπει να πάρουν μια δύσκολη απόφαση και να βρεθούν απέναντι σε όλο το χωριό, ενώ ο Δούκας διώχνει τον Ακύλα από το σπίτι του.

Τρεις μήνες μετά…

Ο καιρός περνάει στο Διαφάνι, όμως, τα έργα του αεροδρομίου καθυστερούν. Ο Λάμπρος περνάει από επιτροπή για να πάρει τη θέση του πίσω, ενώ η Δρόσω ανησυχεί για την κατάσταση του Κωνσταντή. Ο Ακύλας ιδρύει το δικό του κόμμα, με μπροστάρη τον Λευτέρη. Ο Μπάμπης και η Κορίνα αποφασίζουν να φύγουν στην Κρήτη και η Πηνελόπη βρίσκει στον δρόμο της μια μάρτυρα που θα μπορούσε να τη βοηθήσει.

Τρίτη 7 Ιουνίου - Επεισόδιο 126

Η εσκεμμένη καθυστέρηση, που δημιουργούν ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή στα έργα του αεροδρομίου, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις. Η Ελένη, ο Λάμπρος και η Ασημίνα ανακαλύπτουν τη μυστική έρευνα του Ζάχου και του Πέτρου. Ο Μπάμπης με την Κορίνα εμμένουν στην απόφασή τους να μετακομίσουν στην Κρήτη παρά την άρνηση των δικών τους, όμως, ένα αναπάντεχο γεγονός θα χαλάσει τα σχέδιά τους. Η Πηνελόπη προσπαθεί να προσεγγίσει την Ασπασία χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Ο Νικηφόρος θα δεχτεί μια απρόσμενη επίσκεψη στην Πανδώρα, ενώ μια σύγκρουση στο καφενείο θα δοκιμάσει τη σχέση του Κωνσταντή με τη Δρόσω.

Τετάρτη 8 Ιουνίου - Επεισόδιο 127

Ο Κωνσταντής δεν αντέχει το βάρος των τύψεών του κι επισκέπτεται τον Μελέτη. Η επιστροφή του Θόδωρου δίνει ελπίδα, αλλά ο Κουρτέσης δεν θέλει να ρισκάρει. Ο Μελέτης πιέζει την Ασπασία, εκείνη, όμως, δεν είναι συνεργάσιμη. Ο Μπάμπης, σε πανικό, κρύβεται στο σπίτι του Άγγελου και προσπαθεί να πάρει πίσω την Κορίνα. Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να κρατήσει την οικογένειά του φυλακισμένη, παρά τις αντιδράσεις των μελών της. Ο Μελέτης έρχεται αντιμέτωπος με την Πηνελόπη για να σταματήσει να ψάχνει.

Πέμπτη 9 Ιουνίου - Επεισόδιο 128

Η απόπειρα του Μπάμπη να κλέψει την Κορίνα, θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις. Η Πηνελόπη θα δεχθεί έναν ανέλπιστο σύμμαχο, στην προσπάθειά της να ρίξει φως στη δολοφονία του Γραμματικού, ενώ η κατάσταση του Κωνσταντή δείχνει να χειροτερεύει, δημιουργώντας ανησυχία στους γύρω του. Ο Θόδωρος φέρνει στην Πανδώρα τον άνθρωπο που φέρεται να πούλησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Ξανθό, για την επίθεση εναντίον του Ζάχου. Ο Μελέτης είναι έτοιμος ν’ αποκαλύψει τα πάντα στην Πηνελόπη, αλλά ένα τρυφερό τετ-α-τετ θα αλλάξει και πάλι τα δεδομένα…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link

