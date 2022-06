Κοινωνία

Αλεξία - Αδέσποτη σφαίρα: “Ξύπνησαν” μνήμες στη δίκη από το αιματηρό περιστατικό

Η μικρή Αλεξία είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα στη Θήβα. Υπέστη 95% αναπηρία.

"Ξύπνησαν" μνήμες στα δικαστήρια της Θήβας απο τα φρικτά λεπτά οπότε η Αλέξια έπεσε αιμόφυρτη από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σπιτιού της, ανήμερα το Πάσχα, στις Θεσπιές της Θήβας.

Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η δίκη με τις καταθέσεις τόσο των μαρτύρων απο την πλευρά του κατηγορούμενου όσο και της οικογένειας της μικρής Αλέξιας που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, ανήμερα το Πάσχα, στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Η μικρή Αλεξία που η αναπηρία της φτάνει το 95% εδώ και 11 ημέρες έχει μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη με τους γονείς να κάνουν έκκληση για βοήθεια.

Τραγικές φιγούρες στην δικαστική αίθουσα οι συγγενείς της Αλέξιας που περιέγραψαν τις φρικτές ώρες μετά τον τραυματισμό του κοριτσιού.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού ζητά δικαιοσύνη δηλώνοντας ότι "ο κατηγορούμενος πρέπει να πληρώσει για να σώσει το κοριτσάκι μας".

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 6 Ιουνίου.

