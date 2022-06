Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Συνεχίζεται η επίσημη επίσκεψη στην Λετονία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης της, η ΠτΔ μαζί με τον Λετονό ομόλογο της θα εγκαινιάσει την έκθεση «Does it Matter?» με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής της στη Δημοκρατία της Λετονίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη στο Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και ενημερώθηκε για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως σε σχέση με τον επηρεασμό της κοινής γνώμης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο και αντάλλαξε απόψεις με Δικαστές για θέματα σχετικά με την απονομή της Συνταγματικής Δικαιοσύνης. Αμέσως μετά, ξεναγήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης.

Αργότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Μουσείο Κατοχής και την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου θα δωρίσει μια συλλογή ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Τέλος, μαζί με τον Πρόεδρο της Λετονίας, θα εγκαινιάσει την έκθεση «Does it Matter?» με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, που διοργανώνεται στην πλωτή Γκαλερί Noass για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη νηπιαγωγού για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονης

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Αυτοκτονία γυμναστή - Αλεξόπουλος: Η φερόμενη ως υπαίτιος ήταν στο πάρτι με την Μπίκα