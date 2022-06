Οικονομία

Χατζηδάκης: Νέο πρόγραμμα για 10000 ανέργους, μηνιαία επιδότηση ίση με τον κατώτατο μισθό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα, πόσο διαρκεί και πώς γίνονται οι αιτήσεις.



Περισσότερα από 10 προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσουν εντός του έτους, δημιουργώντας συνολικά πάνω από 86.000 νέες θέσεις εργασίας. Αύριο ξεκινάει ένα από αυτά. Πρόκειται για το "πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας".

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 6.500 νέοι άνεργοι στην Αττική και 3.500 στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιδότησης της εργασίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου, στις 12:00.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε την έναρξη του προγράμματος, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην ελληνική επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας καλλυντικών ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ, μαζί με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επιχείρηση διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, δημιουργώντας αρκετές νέες θέσεις εργασίας, ένα σημαντικό μέρος των οποίων είναι επιδοτούμενες από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και αφορούν κυρίως σε νέους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: "Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους νέους ανθρώπους. Έχει μια πολύ ισχυρή επιδότηση, ίση με τον κατώτατο μισθό, για επτά μήνες και πρέπει να το μάθει κάθε νέος άνθρωπος, ο οποίος αναζητεί αυτήν την ώρα εργασία, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Συζητώντας σήμερα σε αυτήν εδώ την επιχείρηση τόσο με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας όσο και με τους εργαζόμενους που χρησιμοποίησαν, μέχρι τώρα, παρόμοια προγράμματα, φαίνεται ξεκάθαρα η προστιθέμενη αξία και η χρησιμότητα αυτών των προγραμμάτων".

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: "Άλλη μια δράση, με έμφαση στους νέους, ξεκινά αύριο, δίνοντας την ευκαιρία σε 10.000 άνεργους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν το προσωπικό τους. Με 100% επιχορήγηση, είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα που δίνει ισχυρό κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, όπως οι νέοι άνεργοι".

Στόχος του νέου προγράμματος, διάρκειας 7 μηνών και προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ (με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ) είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Ωφελούμενοι είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

3 άτομα 1

4-9 άτομα 2

10-19 άτομα 3

20-30 άτομα 5

31-50 άτομα 8

άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Αναφορικά με τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta, στην οποία προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης. Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.oaed.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Missing alert για 27χρονη

Σύλληψη νηπιαγωγού για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονης

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιστολή - έκκληση από τον Πελέ στον Πούτιν