Ερντογάν: Θύελλα αντιδράσεων για τις “σουρτούκες”

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγουν βουλευτές της αντιπολίτευσης για τον αδιανόητο χαρακτηρισμό που απέδωσε σε γυναίκες διαδηλώτριες.

Βουλευτές της τουρκικής αντιπολίτευσης δήλωσαν σήμερα ότι θα κινηθούν νομικά κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για γυναίκες που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013 στο πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινούπολης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που εξαπλώθηκαν σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ο Ερντογάν έκανε λόγο για «σουρτούκες» (χαρακτηρισμός που παραπέμπει σε γυναίκες ελευθέρων ηθών) και «τρομοκράτες».

Μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών γνωστοποίησαν πως θα κινηθούν νομικά κατά του προέδρου Ερντογάν. Ο ηγέτης του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συνέστησε στον Ερτογάν να κρατάει το στόμα του κλειστό, μέσω ανάρτησης που έκανε στο Twitter.

Η γνωστή συγγραφέας Ελίφ Σαφάκ εξέφρασε την οργή της για τη «ρητορική των διακρίσεων» από τον πρόεδρο της Τουρκίας.

