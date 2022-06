Αθλητικά

ΝΒΑ – ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης που γίνεται δισεκατομμυριούχος

Παρότι οι αμοιβές του εντός γηπέδου είναι αστρονομικές, το Forbes υπολογίζει ότι ο αστέρας των Λέικερς έχει κερδίσει υπερδιπλάσια χρήματα, εκτός παρκέ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια συλλογή του, αυτόν του δισεκατομμυριούχου!

Την Πέμπτη, το Forbes υπολόγισε την καθαρή περιουσία του αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Είναι ο πρώτος ενεργός παίκτης του NBA που έφτασε σε αυτό το... επίτευγμα.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, του οποίου η περιουσία στο Forbes έχει υπολογιστεί στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έφτασε στο καθεστώς του δισεκατομμυριούχου παρά μόνο 11 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση του. Το Forbes εκτιμά ότι ο Τζέιμς κέρδισε 121,2 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Το να γίνεις δισεκατομμυριούχος είναι ένα κατόρθωμα για το οποίο είχε μιλήσει ο Τζέιμς σε μια συνέντευξη του 2014 στο GQ, «Αν συμβεί θα είναι το μεγαλύτερο ορόσημό μου», είχε πει ο Τζέιμς, προσθέτοντας, «Θέλω να μεγιστοποιήσω την επιχείρησή μου. Και αν τύχει να τα καταφέρω, αν τύχει να είμαι αθλητής δισεκατομμυρίων δολαρίων... Ω, Θεέ μου, θα είμαι ενθουσιασμένος».

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ με τους Λέικερς, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Μαϊάμι Χιτ, τα κέρδη του Τζέιμς εκτός γηπέδου τα επισκιάζουν κατά πολύ. Το Forbes εκτιμά ότι ο 37χρονος έχει κερδίσει περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια από επιχειρηματικές επενδύσεις, διαφημίσεις, κ.α.

