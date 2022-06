Παράξενα

Ο καναπές που της χάρισαν έκρυβε πολλά λεφτά!

Η γυναίκα επέστρεψε τον "θησαυρό" που βρήκε στους ιδιοκτήτες τους. Πώς βρήθηκαν τόσα λεφτά... θαμμένα στον καναπέ.

Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια είχε την ευχάριστη έκπληξη να ανακαλύψει 36.000 δολάρια χωμένα στα μαξιλάρια ενός καναπέ που δόθηκε δωρεάν από σάιτ μικρών αγγελιών -- αλλά η ίδια έσπευσε να παραδώσει τα χρήματα στους ιδιοκτήτες του.

Η Αφροαμερικανίδα Βίκι Ουμόντου ήθελε να επιπλώσει το νέο της σπίτι έναντι μικρού ποσού και χάρηκε πολύ που βρήκε αυτόν τον καναπέ. "Μόλις μετακόμισα και δεν έχω τίποτα στο σπίτι", εξήγησε μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC7 από την κατοικία της στο Κόλτον, κοντά στο Λος Αντζελες.

Μόλις έβαλε τον καναπέ στο σπίτι της, η Ουμόντου βρήκε ένα ύποπτο εξόγκωμα μέσα σε ένα από τα μαξιλάρια του: αρκετοί φάκελοι γεμάτοι μετρητά, ο καθένας περιείχε χιλιάδες δολάρια.

"Έλεγα στον γιο μου 'έλα, έλα!'. Ούρλιαζα 'αυτά είναι λεφτά! Πρέπει να τηλεφωνήσω στον κύριο'", διηγήθηκε.

Υποδειγματικής τιμιότητας, η Ουμόντου επικοινώνησε λοιπόν με αυτούς που της είχαν δώσει τον καναπέ για να τους ειδοποιήσει για το εύρημά της και να τους παραδώσει τα χρήματα.

Η οικογένεια, που άδειαζε το σπίτι ενός συγγενή πρόσφατα αποβιώσαντα, απάντησε ότι αγνοούσε παντελώς την ύπαρξη και την προέλευση των χρημάτων αυτών. Αλλά για να ευχαριστήσει την Ουμόντου, της έδωσε πάνω από 2.000 δολάρια για να αγοράσει καινούργιο ψυγείο που χρειαζόταν.

"Δεν περίμενα να πάρω ούτε δεκάρα", δήλωσε η γυναίκα

