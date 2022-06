Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν κάτοικοι επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ σε Ισραηλινούς στρατιώτες, διαμαρτυρόμενοι για μια σύλληψη στα περίχωρα της Βηθλεέμ.

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σε επεισόδια που ξέσπασαν το πρωί, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν άνδρα στα περίχωρα της Βηθλεέμ, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον κατοίκων που τους επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν είχε εμπλοκή στα επεισόδια, ανέφερε παλαιστίνιος αξιωματούχος. Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ανθρωποκτονία.

Ο Σύλλογος Παλαιστινίων Αιχμαλώτων, που αναλαμβάνει την υπεράσπιση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, ανέφερε ότι το θύμα είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και αφού εξέτισε την ποινή που του επιβλήθηκε, αποφυλακίστηκε το 2014. Δεν διευκρίνισε για ποιο αδίκημα είχε καταδικαστεί.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 17χρονος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από πυρά ισραηλινών στρατιωτών. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τρεις Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με μολότοφ κατά φυλακίου στη Δυτική Όχθη και οι στρατιώτες απάντησαν ανοίγοντας πυρ, με αποτέλεσμα ένας εκ των επιτιθέμενων να χάσει τη ζωή του.

Χθες, Τετάρτη, άλλοι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και έπειτα από μια σειρά επιθέσεων από Παλαιστινίους, ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη, περιοχή την οποία κατέλαβε με τον πόλεμο του 1967.

