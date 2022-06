Πολιτισμός

Ελισάβετ - Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Η αδιαθεσία της Βασίλισσας και τα ουρλιαχτά του πρίγκιπα Λούι (εικόνες)

Η Βρετανία γιορτάζει τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο. Η ανακοίνωση από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για την αδιαθεσή της 96χρονης βασίλισσας. Τα νεύρα του πρίγκιπα Λούι στην γιορτή που είναι αφιερωμένη στην προγιαγιά του.

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας σκόρπισε η ανακοίνωση από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για την «δυσφορία» που αισθάνθηκε στη διάρκεια των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 70 ετών στον βρετανικό θρόνο (Πλατινένιο Ιωβηλαίο).

Η 96χρονη βασίλισσα δεν πρόκειται να παραστεί στην αυριανή λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου.

«Η βασίλισσα απήλαυσε σήμερα την παρέλαση και την αεροπορική επίδειξη, αλλά αισθάνθηκε κάποια δυσφορία», αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και συμπληρώνει: «Λαμβάνοντας υπόψη το ταξίδι και την δραστηριότητα που απαιτείται για την αυριανή συμμετοχή της στη Λειτουργία των Ευχαριστιών στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, η Αυτής Μεγαλειότης αποφάσισε με μεγάλη απροθυμία να μην παραστεί».

Νωρίτερα σήμερα, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίσθηκε στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κατά την πρώτη ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της, επευφημούμενη από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί. Η 96χρονη βασίλισσα στεκόταν ακίνητη και στηριζόταν σε ένα μπαστούνι.

Her Majesty The Queen on her #PlatinumJubilee Celebration Weekend. pic.twitter.com/T9gEmZ3ESo — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Εν συνεχεία παρακολούθησε μια υπερπτήση αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), συνοδευόμενη από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν επίσημα καθήκοντα και από τα παιδιά τους.

Είναι η στιγμή που ο μικρός πρίγκιπας Louis κλείνει τα αυτιά με τα δυο του χέρια και ουρλιάζει δυνατά, ενοχλημένος από τον ήχο των μαχητικών.

Δεξιά από τη Βασίλισσα Ελισάβετ στάθηκε ο πρίγκιπας Κάρολος ο οποίος εμφανίστηκε να συνομιλεί να χαμογελά.

Μέγκαν Μαρκλ - Χάρι: Ήταν εκεί αλλά όχι στο μπαλκόνι

Στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο βρέθηκαν οι Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπας Χάρι οι προσγειώθηκαν χθες το απόγευμα στο Λονδίνο.

Για τους δυο τους, μετά το Megxit, δεν υπήρχε χώρος στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ. Όμως ο φακός τους «τσάκωσε» να μιλούν με τον Δούκα του Κεντ. Μάλιστα τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ακόμη ένα στιγμιότυπο με τη Μέγκαν Μαρκλ να ζητά στα παιδιά της βασιλικής οικογένειας να κάνουν ησυχία βάζοντας το δάχτυλο της μπροστά στο στόμα της.

