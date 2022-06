Life

Η Άμπερ Χερντ δεν μπορεί να πληρώσει την αποζημίωση στον Τζόνι Ντεπ

Η δικηγόρος της υποστηρίζει ότι η πελάτισσα της «δαιμονοποιήθηκε» από τους συνηγόρους του πρώην συζύγου της.

Η Άμπερ Χερντ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πληρώσει τα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια που επιδίκασε το δικαστήριο ως αποζημίωση στον πρώην σύζυγό της, τον Τζόνι Ντεπ, επειδή τον δυσφήμισε, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος της.

Ο πρωταγωνιστής των Πειρατών της Καραϊβικής βγήκε νικητής από την πολύκροτη δίκη, μολονότι οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο σταρ συκοφάντησαν ο ένας τον άλλον.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι NBC εάν η πελάτισσά της μπορεί να πληρώσει τα 10,4 εκατομμύρια της αποζημίωσης, η Ελέιν Μπρέντεχοφτ απάντησε: «Ω, όχι, σε καμία περίπτωση». Πρόσθεσε ότι η Χερντ, η οποία όπως λέει «δαιμονοποιήθηκε» από τους δικηγόρους του Ντεπ, σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Οι επτά ένορκοι, αφού συνεδρίασαν επί 13 ώρες, δικαίωσαν τον Ντεπ σε τρία από τα σημεία της αγωγής του και του επιδίκασαν συνολικά ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δικαστήριο του Φέρφαξ μείωσε το ποσό στα 10,4 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, οι ένορκοι έκριναν ότι ο 58χρονος Ντεμπ δυσφήμισε την Άμπερ Χερντ, στην οποία επιδίκασαν αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων.

