Αθλητικά

Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα: Γαλανόλευκος… θρίαμβος στο Μπέλφαστ

Με νίκη συνοδεύτηκε το ντεμπούτο του Γκουστάβο Πογέτ, στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η Εθνική ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Nations League 2022-23, καθώς στο ντεμπούτο του Γκουστάβο Πογέτ σε επίσημο αγώνα στον πάγκο της νίκησε στο «Γουίντσορ Παρκ» του Μπέλφαστ τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, στον 2ο όμιλο της League C, χάρις στο «χρυσό» γκολ του Τάσου Μπακασέτα στο 39ο λεπτό.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, η «γαλανόλευκη» ομάδα θα μεταβεί στο Κόσοβο όπου την Κυριακή (5/6) θα αντιμετωπίσει την ομάδα του βαλκανικού κρατιδίου, που νωρίτερα σήμερα είχε περάσει νικηφόρα (2-0) από την Κύπρο.

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν το αναμενόμενο, με τους γηπεδούχους να πιέζουν ψηλά, να δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική κυκλοφορία αλλά να μην είναι απειλητικοί, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε μεν την κατοχή αλλά επίσης δεν μπορούσε να πλησιάσει με αξιώσεις την περιοχή του Πίκοκ.

Ύστερα από ένα ισορροπημένο πρώτο εικοσάλεπτο ο ΜακΝερ έδωσε μια πνοή με την πρώτη τελική του αγώνα, σουτάροντας στο 18΄ εκτός περιοχής και βρίσκοντας σε ετοιμότητα τον Βλαχοδήμο.

Η Εθνική «απάντησε» τρία λεπτά αργότερα: ο Μπακασέτας κινήθηκε από δεξιά και σέντραρε με το αριστερό στην καρδιά της άμυνας, όπου ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά αλλά τερματοφύλακας των Βορειοϊρλανδών απέκρουσε.

Προϊόντος του χρόνου η Ελλάδα κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με καλύτερη κυκλοφορία πια και τον Τσιμίκα πολύ... ορεξάτο, έκανε την εξέδρα στο «Γουίντσορ Παρκ» να σιγήσει κι εν τέλει να «βουβαθεί», καθώς στο 39ο λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ.

Στο σημείο εκείνο ο Λημνιός κουβάλησε αρκετά μέτρα την μπάλα και βρήκε τον Μπακασέτα που μπήκε στην περιοχή κινούμενος από τον άξονα, κοντρόλαρε και με δεξί συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκοκ.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου η Εθνική απείλησε ξανά, όταν ο Τσιμίκας έκλεψε και έκανε το ανέβασμα από αριστερά, «έκοψε» στον Μπακασέτα κι εκείνος βρήκε τον άλλο πλάγιο μπακ, τον Ρότα που είχε κάνει το ανέβασμα από δεξιά. Ο αμυντικός της ΑΕΚ επέλεξε να σουτάρει εν κινήσει και αστόχησε, ενώ στο δεύτερο δοκάρι περίμενε ο Γιακουμάκης.

Όπως στο πρώτο μέρος, η Εθνική ήλεγχε το ρυθμό του παιχνιδιού στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης. Με κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας έψαξε την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ και έφτασε μια «ανάσα» από το να το σημειώσει στο 52΄, όταν στη σέντρα του Λημνιού από τα δεξιά ο Γιακουμάκης για λίγο δεν κατάφερε να βρει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα.

Με το χρόνο να κυλά οι γηπεδούχοι άρχισαν να πιέζουν και σταδιακά η Ελλάδα έχασε μέτρα. Οι διεθνείς δέχονταν πίεση, δεν μπορούσαν πια να κρατήσουν το ίδιο εύκολα την μπάλα και στο 67΄ κινδύνεψαν, όταν από λάθος του Χατζηδιάκου ο Λάφερτι έδωσε στον ΜακΓκιν, ο οποίος σούταρε πάνω στον Βλαχοδήμο.

Ο Πογέτ προσπάθησε να δώσει φρεσκάδα με τρεις μαζεμένες αλλαγές και αλλάζοντας το σχηματισμό από 4-2-3-1 σε 4-3-3, αλλά δεν κατάφερε να πάρει πολλά πράγματα. Στο 82΄ μπήκε και ο Τζαβέλλας, με τον Πογέτ να αλλάζει για άλλη μια φορά το «φορμάτ», σε 3-5-2 αυτή τη φορά.

Στο 85΄ ένα απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Λάφερτι έστειλε την μπάλα μόλις άουτ, στην τελευταία ευκαιρία των γηπεδούχων, κι ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπάλντοκ πήρε το «βάπτισμα του πυρός» με τη γαλανόλευκη φανέλα, γράφοντας την πρώτη διεθνή συμμετοχή του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γουάιτ, ΜακΝερ - Τζαβέλλας

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ίαν Μπάρακλαφ): Πίκοκ, Φάρελ, Μπράντλεϊ (62΄ ΜακΓκιν), Έβανς, Μπάλαρντ, Λέιν, Ντέιβις, ΜακΝερ, Σάβιλ, Α. ΜακΚαν, Λέιβερι (62΄ Λάφερτι), Γουάιτ (71΄ Τσαρλς).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα (90΄+2 Μπάλντοκ), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (82΄ Τζαβέλλας), Μάνταλος, Μπουχαλάκης, Λημνιός (69΄ Παυλίδης), Μπακασέτας (69΄ Κουρμπέλης), Γιακουμάκης (69΄ Χατζηγιοβάνης).

