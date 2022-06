Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κηδεία στο Ουισκόνσιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κηδεία Αφροαμερικανού που είχαν σκοτώσει αστυνομικοί. Παρέμβαση Μπάιντεν για τα όπλα.



Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη από πυρά σε νεκροταφείο στην πολιτεία Ουισκόνσιν, στις βόρειες ΗΠΑ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Μαΐου από πυρά αστυνομικών, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ρασίν, πόλης στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, αναφέρθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» περί τις 14:26 (τοπική ώρα· 22:26 ώρα Ελλάδας).

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός TMJ4 μετέδωσε, επικαλούμενος την οικογένεια, ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά στην κηδεία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι συγγενείς του Ντεσόντε Κινγκ, του άνδρα που επρόκειτο να ταφεί.

Video from the moments gunfire erupted at a cemetery during funeral.

Funeral for an individual killed by police fired upon by an armed suspect; 5 struck.#Racine #Wisconsin pic.twitter.com/OP1etj0uKX — Chaudhary Parvez (@ChParvezAhmed) June 3, 2022

Ο 37χρονος Αφροαμερικανός σκοτώθηκε από την αστυνομία την 20ή Μαΐου κατά τη διάρκεια ελέγχου. Φερόταν να είχε τραπεί σε φυγή αφού τον είδαν με πιστόλι στο χέρι.

Η χθεσινή επίθεση διαπράχθηκε την επομένη αυτής σε νοσοκομείο στην Τάλσα, στην πολιτεία Οκλαχόμα (νοτιοανατολικά), με πέντε θύματα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη που αυτοκτόνησε, και προτού συμπληρωθούν δέκα ημέρες αφού 19 παιδιά και 2 δασκάλες σφαγιάστηκαν μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας από 18χρονο ένοπλο που σκότωσαν κατόπιν αστυνομικοί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πήρε τον λόγο το βράδυ της Πέμπτης (στις 19:30 τοπική ώρα· στις 02:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) για να αναφερθεί στην «ανάγκη το Κογκρέσο να υιοθετήσει νόμους βασισμένους στην κοινή λογική ώστε να καταπολεμηθεί η επιδημία της βίας με πυροβόλα όπλα», όπως είχε αναγγείλει ο Λευκός Οίκος.

Αφότου διαπράχθηκε το μακελειό στην Ουβάλντε, έχουν καταγραφεί πάνω από είκοσι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ με πάνω από τέσσερα θύματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gun Violence Archive.