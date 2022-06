Κοινωνία

Μενίδι: Έκρηξη σε κτήριο (βίντεο)

Τρόμος στο Μενίδι τα ξημερώματα από την έκρηξη που ισοπέδωσε το κτήριο. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η ιδιοκτήτρια του διπλανού σπιτιού που υπέστη ζημιές.



Ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε λίγο μετά τις 04.30 το πρωί σε ξυλουργείο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ικονίου και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Μενίδι.

Επί τόπου έφθασαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, και παρότι δεν υπήρξε πυρκαγιά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ξυλουργείο ισοπεδώθηκε.

Ζημιές υπέστη σπίτι ακριβώς δίπλα στο κτήριο, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα"μίλησε η ιδιοκτήτρια του διπλανού σπιτιού, το οποίο υπέστη ζημιές. "Αρχικά ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ήταν σαν κάτι να έπεσε πάνω στο σπίτι μας. Ανοίγω το παράθυρο και ήταν όλο σκόνη. Έχει καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος του σπιτιού μου", είπε φανερά σοκαρισμένη η γυναίκα.

