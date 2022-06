Οικονομία

Ρήτρα αναπροσαρμογής - Λεχουρίτης: Να μην κοπεί το ρεύμα σε κανέναν για έναν μήνα

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την δικαστική απόφαση έκδοσης προσωρινής διαταγής. Διευκρινίσεις και από τον Δημήτρη Βερβεσό.



Για τις 6 Ιουλίου αναβλήθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας η εκδίκαση της πρώτης ομαδικής αγωγής κατά της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Όπως στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης στις 14 Ιουνίου θα γίνει συζήτηση στον Άρειο Πάγο για το αν θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δίκη ή αν θα γίνει κανονικά.

Ο κ. Λεχουρίτης χαρακτήρισε σημαντική την αναστολή στις διακοπές ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέχρι την οριστική συζήτηση στις 7 Ιουλίου, ωστόσο υπογράμμισε πως άσχετα με την απόφαση του δικαστηρίου καλό θα είναι οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να μην κόβουν το ρεύμα σε κανέναν για ένα μήνα, μέχρι να βγει η απόφαση.

Όπως είπε με την δικαστική απόφαση έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστέλλεται η διακοπή ρεύματος αν δεν πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Παράλληλα, σημείωσε πως γενικά δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα για λίγα ευρώ λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής και τόνισε ότι οι πάροχοι ως τελευταία λύση εκβιασμού απειλούν με την διακοπή του ρεύματος.

Ας βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους οι πάροχοι. Να κάνουν υπομονή για ένα μήνα και να μην κόβουν το ρεύμα σε κανέναν, είπε τέλος ο κ. Λεχουρίτης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός για την ρήτρα αναπροσαρμογής ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση για απαγόρευση της διακοπής ρεύματος για ισχύει μόνο για όσους υπάγονται στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν.





