ΗΠΑ - Αϊόβα: Άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες έξω από εκκλησία και αυτοκτόνησε (εικόνες)

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ. Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ .



Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες στον χώρο στάθμευσης εκκλησίας στην πολιτεία Άιοβα προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς ο κατάλογος των θυμάτων των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ δεν σταματά να μακραίνει.

Το περιστατικό στην Άιοβα γνωστοποιήθηκε λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για το ζήτημα των όπλων έπειτα από τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στο Μπάφαλο (Νέα Υόρκη), στην Ουβάλντε (Τέξας) και στην Τάλσα (Οκλαχόμα).

Εξάλλου δύο άνθρωποι –πέντε, σύμφωνα με ΜΜΕ– τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από σφαίρες κατά τη διάρκεια κηδείας στην πόλη Ρασίν (Ουισκόνσιν) χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα). Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις.

Στην Άιοβα, σύμφωνα με τον Νίκολας Λένι, αξιωματικό της αστυνομίας στην κομητεία Στόρι, το φονικό έγινε έξω από την εκκλησία Κόρνερστοουν, ανατολικά της πόλης Έιμς. Πρόκειται για εκκλησία φονταμενταλιστών χριστιανών. Ο κ. Λένι μίλησε για «μεμονωμένο περιστατικό», αποφεύγοντας να αποκαλύψει ποια ήταν η σχέση του δράστη και των θυμάτων.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν αναφωνούσε «φτάνει πια!» κατά τη διάρκεια διαγγέλματος με το οποίο ζήτησε το Κογκρέσο να απαγορεύσει τις πωλήσεις τουφεκιών εφόδου και γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας και να προωθήσει αυστηρότερους ελέγχους του ποινικού μητρώου και του ψυχιατρικού ιστορικού των επίδοξων αγοραστών πυροβόλων όπλων.

