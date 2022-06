Κοινωνία

Πάτρα: Νέα ευρήματα για τη Τζωρτζίνα – Ανατροπή με το φιαλίδιο αίματος

Σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών, που διερευνούν την υπόθεση μυστήριο με τους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα, την ώρα που στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία, που αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με το το φιαλίδιο αίματος που φέρεται ότι ανήκει στην 9χρονη Τζωρτζίνα.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ξεχασμένου αίματος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», το φιαλίδιο δεν περιείχε «κανονικό αίμα», αλλά πρόκειται για «ορό αίματος», ο οποίος είχε κρατηθεί σε ένα απλό οικιακό ψυγείο του Παιδιατρικού Τμήματος.

Αυτό σημαίνει ότι αν και εστάλη στο Ειδικό Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (όπου ανιχνεύτηκε η κεταμίνη), από τον «ορό αίματος είναι αδύνατον να εξεταστεί το DNA», κάτι που ζητά από την πρώτη στιγμή του ευρήματος, η πλευρά της κατηγορουμένης για ανθρωποκτονία της Τζωρτζίνας, ώστε να διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο ανήκει στο νεκρό κορίτσι… και δεν έχει σκόπιμα βρεθεί στο Νοσοκομείο για να ενοχοποιήσει την προφυλακισμένη μάνα!

Αυτό και μόνο – εφόσον επιβεβαιωθεί- αναμένεται να λειτουργήσει άκρως ανατρεπτικά στην εξέλιξη, ανεξαρτήτως του εάν από τον «ορό αίματος» πιθανά -και πολύ δύσκολα- καταστεί δυνατόν να βρεθούν οι όποιες ουσίες μπορεί να έχουν απομείνει, με κρίσιμο ζητούμενο πάντα, την κεταμίνη!

Το «αν», απαντιέται από μία άλλη παράμετρο, για την οποία έχει επίσης σημαντική πληροφορία η «Π». Το φιαλίδιο με τον «ορό αίματος» δεν ήταν καν -επί ένα και πλέον χρόνο -στην κατάψυξη… αλλά ξεχασμένο στη συντήρηση του -για μήνες- ακαθάριστου ψυγείου!

Βρέθηκαν φιαλίδια αίματος σε άλλα δύο νοσοκομεία



Σαν να μην έφθανε ο «σάλος» με το ξαφινκό φιαλίδιο αίματος που βρέθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», τέτοια βρέθηκαν και σε άλλα δύο νοσοκομεία, αυτή τη φορά στην Αθήνα.

Σε έγγραφο της 18ης ανακρίτριας για τυχόν τέτοια ευρήματα, το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυρικού» απάντησε πως έχει 4 φιαλίδια αίματος και το «Ωνάσειο» -όπου η 9χρονη Τζωρτζίνα νοσηλεύτηκε νωρίτερα- πως έχει 2 φιαλίδια, κάτι άγνωστο στις Αρχές μέχρι σήμερα. Ολα θα μεταφερθούν στο Ειδικό Εργαστήριο του ΑΠΘ για εξονυχιστικό έλεγχο, κάτι που πάει ακόμα πίσω χρονικά την όλη έρευνα.

