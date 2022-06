Κόσμος

Συρία: Η Τουρκία βομβαρδίζει τις βόρειες περιοχές της χώρας

Άμαχοι τρέπονται σε φυγή εν μέσω βομβαρδισμών του πυροβολικού της Τουρκίας. Το σχέδιο Ερντογάν για κατάληψη ζώνης βάθους 30 χλμ.

Το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, προκαλώντας μαζική έξοδο αμάχων, ανέφεραν εκπρόσωπος κουρδικής ένοπλης παράταξης και μη κυβερνητική οργάνωση χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Βρετανία, το τουρκικό πυροβολικό έπληξε περιοχές υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), ιδίως στην Ταλ Ταμρ και στην Αμπού Ρασίν.

Προχθές Τετάρτη, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως θα αρχίσει νέα στρατιωτική επιχείρηση της χώρας του εναντίον των κούρδων μαχητών σε δύο πόλεις της βόρειας Συρίας.

Η επιχείρηση της Άγκυρας έχει σκοπό να «απαλλάξει από τους τρομοκράτες την Ταλ Ριφάτ και την Μάνμπιτζ», συνόψισε ο κ. Ερντογάν απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Αναφερόταν στα δύο σημαντικότερα αστικά κέντρα εκτός του τουρκικού ελέγχου δυτικά του Ευφράτη ποταμού. Ελέγχονται από τις Δυνάμεις Προστασίας του Λαού (YPG), τη βασική συνιστώσα των ΣΔΔ, οργάνωση που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική», τη θεωρεί τον συριακό βραχίονα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Ο Φραχάντ αλ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τουρκικές δυνάμεις και Σύροι αντάρτες προσκείμενοι στην Άγκυρα προσπάθησαν να παρεισφρήσουν χθες στον βόρειο τομέα της Μάνμπιτζ, αλλά απωθήθηκαν από τους κούρδους μαχητές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρθηκαν σφοδροί τουρκικοί βομβαρδισμοί στην περιοχή, κυρίως στην Ταλ Ταμρ, που οδήγησαν σε μαζική έξοδο αμάχων.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ρωσία –σύμμαχος κλειδί των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στον πόλεμο που ξέσπασε το 2011– εξέφρασε χθες Πέμπτη την ανησυχία της για την αστάθεια που μπορεί να προκαλέσει, κατ’ αυτή, η έναρξη ευρείας κλίμακας τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης.

«Ελπίζουμε ότι η Άγκυρα θα απόσχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη επιδείνωση της ήδη περίπλοκης κατάστασης στη Συρία», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, η Μαρία Ζαχάροβα.

Η Μόσχα κατανοεί την επιθυμία της Άγκυρας να εδραιώσει την ασφάλεια στην περιοχή των συνόρων της με τη Συρία, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, όμως ο καλύτερος τρόπος για αυτό θα ήταν να μπορέσουν να σταθμεύουν συριακά κυβερνητικά στρατεύματα στα σύνορα.

Ο κ. Ερντογάν έχει απειλήσει πως η νέα στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να φθάσει σε βάθος 30 χιλιομέτρων εντός της συριακής επικράτειας.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες συνεργάστηκαν στενά επί σειρά ετών με τις ΣΔΔ στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κατέστησαν σαφές πως θα εναντιωθούν σε «οποιαδήποτε κλιμάκωση» στη βόρεια Συρία.

«Υποστηρίζουμε τη διατήρηση των τρεχουσών γραμμών κατάπαυσης του πυρός», είπε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, προχθές Τετάρτη, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

