Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε επιχειρησιακό κέντρο (εικόνες)

Αναφορές για εγκλωβισμένους. Η φωτιά εκτείνεται σε μία επιφάνεια 1.000 τ.μ.. Επί τόπου 15 ασθενοφόρα.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στην δυτική Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου TASS, μέχρι και 20 άνθρωποι είναι πιθανόν να παραμένουν στο κτίριο.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι 120 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το κτίριο και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου γραφείων και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων μονωτικών υλικών σε άλλους τέσσερις ορόφους.

Η πυρκαγιά εκτείνεται σε μία επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ζητήσει 15 ασθενοφόρα στον τόπο της καταστροφής.

Russie : L'incendie a desormais gagne les 4e, 5e et 6e etages qui brulent a l'interieur. Selon le ministere des Situations d'urgence, 120 personnes ont ete evacuees du batiment. Les informations sur les eventuelles victimes ne sont pas encore disponibles. pic.twitter.com/UWEkVHDKhz — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 3, 2022

Πηγή: με πληροφορίες από τα The Insider, Nexta

