Τουρκία: Αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ψέριμο

Οι δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ κατά του Μητσοτάκη και τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων.



Για λόγους εσωτερικής πολιτικής επισκέφθηκε τη Ψέριμο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, ενώ τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης έκαναν πρωτοσέλιδο για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας χαρακτηρίζοντάς την πρόκληση.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στα νησιά «δεν έχει νόημα, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αναταραχή στην εσωτερική πολιτική και κάποιες επικρίσεις στην εσωτερική πολιτική. Κάνει κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο, λέει , « “Θα διασφαλίσω ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα πάρουν θέση εναντίον της Τουρκίας”. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας οργανισμός που θα πέσει στην παγίδα τέτοιου παραλογισμού και ασυνέπειας. Επειδή το ζήτημα της ασφάλειας δεν αποδέχεται την κακομαθημένη συμπεριφορά».

Σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ «όλοι λένε ότι η στάση της Τουρκίας είναι ‘πολύ επιθετική’, από τον Μητσοτάκη μέχρι τον επιθετικό Υπουργό Εξωτερικών». «Τι είναι λοιπόν η επιθετικότητα; Ας το πούμε. Εάν οπλίσετε τα νησιά που θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, θα πρέπει να αφοπλιστούν. Με τον ίδιο τρόπο, εάν δηλώνετε συνεχώς ότι έχετε εναέριο χώρο πέρα από τα χωρικά σας ύδατα, και εάν το δείχνετε ως παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, παρόλο που η Τουρκία πετά σε διεθνή εναέριο χώρο σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργήσει μια προσέγγιση που είναι απολύτως παράνομη και βασισμένη σε ψέματα», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ανέφερε ακόμη ότι «η αλλαγή του καθεστώτος του νησιού σημαίνει επίσης άνοιγμα της συζήτησης της κυριαρχίας».

Στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων για τον Μητσοτάκη

Οι τουρκικές εφημερίδες έκαναν σήμερα πρωτοσέλιδο την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά, Κω, Αστυπάλαια και Ψέριμο.

«Του έδωσαν γκάζι και κάνει σόου», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Χουριέτ η οποία γράφει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος παίρνει θάρρος από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μόλις γύρισε στη χώρα του έτρεξε στα νησιά του Αιγαίου που έχουν εξοπλιστεί αντίθετα με τις συνθήκες. Γράφει ότι επισκέφθηκε την Κω και τα Αστυπάλαια και ότι αντίθετα με τις συνθήκες η Αθήνα έχει εξοπλίσει αυτά τα νησιά.

Επισκέφθηκε επίσης την Ψέριμο η οποία αφέθηκε στην Ελλάδα με βάση τη συνθήκη Παρισίων, αναφέρει η Χουριέτ.

Η τουρκική εφημερίδα Ακσάμ έχει τίτλο «Και ο Μήτσο προσκολλήθηκε στην Ψέριμο» και γράφει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου η Δύση χαδεύει την πλάτη, σαν εκστρατεία επισκέφτηκε την Ψέριμο και επιθεώρησε τον στρατό. Η εφημερίδα γράφει ότι η Ψέριμος είναι 320 χλμ από Αθήνα και 8 χλμ από Αλικαρνασσό. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, τα ελλνικά μέσα σχολίαζαν χθες ότι η επίσκεψη είναι μήνυμα προς Ερντογάν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός «επιθεώρησε τον στρατό στην Ψέριμο η οποία είναι μέσα στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας», ισχυρίζεται η τουρκική εφημερίδα.

