Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής και η ερωτική περίοδος (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Τώρα που ο Ερμής μπαίνει σε ορθή φορά, φροντίστε να εκμεταλλευθείτε την περίοδο και τις καλές όψεις», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, είναι καλή ευκαιρία «να τακτοποιήσετε υποθέσεις, να αποκαταστήσετε σχέσεις με φίλους από το παρελθόν, να κάνετε αγορές, να βγείτε και να δείτε φίλους», γιατί όπως επεσήμανε «αργότερα, προς το τέλος του μήνα, τα πράγματα αλλάζουν».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως «είναι μια πολύ ωραία περίοδος και πάρα πολύ ερωτική, για όσους παίουν αυτό το παιχνίδι».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

