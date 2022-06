Συνταγές

Σπιτικό παγωτό σάντουιτς από τον Πέτρο Συρίγο

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για ένα απολαυστικό, παγωμένο γλύκισμα, από τον σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Παγωτό σάντουιτς με γεύση βανίλια ή όποια άλλη, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, θα ξετρελαθείς με αυτή την συνταγή για παγωτό σάντουιτς και θα την κάνεις συνέχεια για να έχεις παγωτό στο σπίτι.

Παγωτό Σάντουιτς – Συστατικά:

1 κουτάκι φυτική σαντιγυ

1 κουτάκι ζαχαρούχο γάλα

1 κουτάκι γάλα εβαπορέ

1 κτγ εκχύλισμα βανίλιας

Μπισκότα τύπου πτι μπερ

Γλυκό του κουταλιού βύσσινο (προαιρετικά)

Σιροπι καραμέλα

Παγωτό Σάντουιτς – Η συνταγή: Βάζουμε την φυτική κρέμα σε ένα μπολ ή στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με το σύρμα να αφρατέψει καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν καλά και να αφρατεψουν. Έπειτα γεμίζουμε τη συσκευασία από το ζαχαρούχο γάλα με γάλα εβαπορέ (δηλαδή θέλουμε ίδια ποσότητα γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο στο σύνολο) και ανακατεύουμε. Τέλος προσθέτουμε τη βανίλια. Σε ένα τετράγωνο τάπερ ή ταψάκι (30χ20) απλώνουμε τα μπισκότα ώστε να καλύψουμε όλο το κάτω μέρος του τάπερ. Έπειτα γεμίζουμε με το παγωτό (αν θέλουμε σε αυτό το σημείο βάζουμε ότι γεύση θέλουμε μέσα πχ γλυκό του κουταλιού ή καραμέλα). Σκεπάζουμε με μπισκότα με τον ίδιο τρόπο να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Βάζουμε στην κατάψυξη για ένα βράδυ. Αν θέλουμε την επόμενη μέρα βουτάμε το καθένα κομμάτι που έχουμε κόψει με μαχαίρι σε ζέστη σοκολάτα και τρουφάκια για να κάνουμε σχέδια.

