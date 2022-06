Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Στον ανακριτή οι ψαράδες για την δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη.

Στον ανακριτή Χαλκίδας απολογούνται σήμερα, Παρασκευή, οι δύο ψαράδες για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη.

Οι δυο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη και καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο ψαράδες στην απολογία τους θα ισχυριστούν ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Σήφης Βαλυρακης αλλά ήταν στο σπίτι τους.

«Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την κατηγορία» λέει η οικογένεια Βαλυράκη

Ωστόσο η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη με βάση μια μαρτυρία θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο του 78χρονου στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τους δύο ψαράδες. Σύμφωνα με την μαρτυρία ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά με τον Σήφη Βαλυράκη και τον χτύπησαν πριν ο 78χρονος πέσει στη θάλασσα και χάσει τη ζωή του.

Από την πλευρά του ο ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη κ. Μανώλης Φωτάκης ανέφερε ότι «περιμένουμε να μιλήσει η Δικαιοσύνη. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την κατηγορία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της 24 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα είχε ξεκινήσει από την Ερέτρια με το φουσκωτό του προς το νησί των Ονείρων για ψαροντούφεκο. Από την πρώτη στιγμή κάποιοι κατέθεσαν ανέφεραν πως είδαν τον Σήφη Βαλυράκη να διαπληκτίζεται με κάποιους ψαράδες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη οφείλεται σε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα, τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από εν λειτουργία προπέλα σκάφους κατά την πτώση του στη θάλασσα.

Αρχικά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, αλλά έπειτα από προσφυγή της οικογένειας Βαλυράκη με νέα στοιχεία επέστρεψε στο στάδιο της ανάκρισης

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αργολίδα (εικόνες)

Χαλκιδική - Βιασμός 22χρονης: Τι έδειξε ο έλεγχος DNA

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: τα μάγια, το ζεϊμπέκικο της γιαγιάς και η εκταφή της Μαλένας

.