Ντενίση - “Σμύρνη μου αγαπημένη”: στο ANT1+ η ταινία είναι 1 ώρα μεγαλύτερη από το σινεμά

Καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” ήταν η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε για την σπουδαία ταινία, που προβάλλεται και στο εξωτερικό, αλλά και τις καταγγελίες σε βάρος ανθρώπων του θεάτρου.

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» βρέθηκε την Παρασκευή η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε για την ικανοποίηση του οράματος για την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», που αποτέλεσε στόχο και προσπάθεια μιας δεκαετίας.

Όπως είπε η Μιμή Ντενίση, η ταινία έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει εφαλτήριο για να ασχοληθούν όλοι με την εν λόγω περίοδο και τα δεινά που υπέστη ο Ελληνισμός, κάτι που αποτελεί κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων που γίνονται, με επίκεντρο την ταινία, ήδη σε αρκετές πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες, κινηματογράφοι των οποίων προβάλλουν την ταινία.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Μιμή Ντενίση, καθώς η ταινία αρχίζει να προβάλλεται και σε θερινά σινεμά στην Ελλάδα, η διάρκεια της στους κινηματογράφους είναι περίπου δύο ώρες. Όμως, στην νέα πλατφόρμα του ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1+, η ταινία έχει «μοιραστεί» σε 4 επεισόδια, που έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, φθάνοντας συνολικά περίπου τις τρεις ώρες, καθώς στο ΑΝΤ1+ περιλαμβάνονται και πολλές σκηνές που είχαν γυριστεί, αλλά τελικώς δεν περιελήφθησαν στην κόπια που προβάλλεται στους κινηματογράφους.

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, αφού ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σε βάρος ηθοποιών, είπε «βαρέθηκα να ακούω τα άτομα που έτρεχαν πίσω από τον Φιλιππίδη και τον Λιγνάδη στο παρελθόν, να λένε τα δικά τους. Πάντα είμαι με την μεριά των θυμάτων, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει και οι δυο, λυπάμαι γιατί ήταν δύο ταλαντούχοι άνθρωποι, σημαντικοί άνθρωποι του χώρου, δεν μπορεί να κάνουμε πως δεν τους γνωρίζαμε».

«Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η Δικαιοσύνη. Από την στιγμή που κάτι φθάνει στην Δικαιοσύνη, πρέπει να μιλάει η Δικαιοσύνη και δεν μπορεί να μιλάμε όλοι, όλοι έχουν άποψη για τα πάντα και αν κάποιος πει μια διαφορετική άποψη, οι άλλοι του επιτίθενται», είπε η Μιμή Ντενίση.

«Δεν μπορώ να απαντήσω αν θα γυρίσουν στο θέατρο, αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, από το τι έχει κάνει ο καθένας», είπε η σεναριογράφος και ηθοποιός, ενώ σχετικά με τον Γιώργο Κιμούλη, σε βάρος του οποίου υπήρξαν καταγγελίες, δεν οδηγήθηκε όμως σε κάποια δίκη, σημείωσε πως «βρίσκω μια υπερβολή. Αν φέρθηκε έτσι, με έναν τόσο κακό και βίαιο τρόπο, δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτό που λένε τα παιδιά, ας τιμωρηθεί για αυτά, ας πληρώσει… αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί και να τελειώσει η καριέρα του».

Εξεμάνη όταν την ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Λάκη Λαζόπουλο, λέγοντας «είναι τετριμμένο, βαριέμαι να μιλάω για αυτά όταν κάνω τόσα άλλα πράγματα. Γιατί πρέπει να βγαίνω στην τηλεόραση και να το λέω και να το ξαναλέω; Έχω πείιότι θέλω να είναι καλά ο Λάκης Λαζόπουλος, λυπήθηκα που έχασε την γυναίκα του, έγραψε και ένα ωραίο βιβλίο και αυτό είναι».

Ακόμη, είπε πως οι καλλιτέχνες και δη οι σατιρικοί οφείλουν να προσαρμόζονται στην εποχή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είναι αληθινά ταλαντούχοι, θα προσαρμοστούν, αλλιώς δεν θα διατηρηθεί η καριέρα τους. Αν έχεις ικανότητες, θα πείσεις το κοινό σου. Όταν πλέον παντρεύονται δύο άνδρες και υιοθετούν παιδί, δεν μπορώ εγώ να διακωμωδώ αυτό το θέμα».

Στο τέλος μάλιστα της συνέντευξης, αναφερόμενη στην κόρη της, είπε πως στο τέλος του μήνα θα ταξιδέψει στην Κύπρο, καθώς «ορκίζεται η Μαριτίνα! Δεν το χάνω αυτό, πρέπει να δω την Μαριτίνα με τήβεννο».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

