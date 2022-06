Κόσμος

Γερμανία: Εκτροχιασμός τραίνου με νεκρούς και τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον εκτροχιασμό τρένου στην νότια Γερμανία, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Bild, η οποία κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες.

Το τοπικό τρένο εκτροχιάσθηκε βόρεια του χειμερινού θερέτρου Γκάρμις-Παρτενκίρχεν στην Βαυαρία και πολλά βαγόνια έχουν ανατραπεί.

Το τρένο ήταν σχεδόν γεμάτο επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σιδηροδρομική γραμμή έχει κλείσει και επιχείρηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη.

denk mir gerade, was'n jetzt wieder los!? ??????????????

und jetzt das.

Zugungluck in Garmisch. (Farchant, hohe Bartls/Edeka)

Druckt mal die Daumen, dass es schlimmer aussieht, als es tatsachlich ist!!?? pic.twitter.com/s4hOU1kqS2

