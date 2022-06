Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Αυξήθηκε κι άλλο την Πέμπτη η μακάβρια λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 3.641 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφονται συνολικά 2.345 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 220 μολύνσεις.

Τριψήφιες νέες μολύνσεις καταγράφονται ακόμη στην Ρόδο, όπου επιβεβαιώθηκαν ακόμη 127 κρούσματα και στην Αχαΐα, όπου καταγράφηκαν άλλοι 103 φορείς του κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

