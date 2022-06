Κοινωνία

Χαλκιδική – βιασμός 22χρονης: Ένταλμα σύλληψης για τον βοσκό

Τα ίχνη του 48χρονου εξαφανίστηκαν τα τελευταία 24ωρα από την περιοχή.

Ένταλμα σύλληψης για τον βιασμό της 22χρονης, σε παραλία της Χαλκιδικής, εκδόθηκε από τον ανακριτή Πολύγυρου σε βάρος του βοσκού που είχε μπει στο «κάδρο» των ερευνών μετά την ταυτοποίηση τού γενετικού του υλικού με αυτό της καταγγέλλουσας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για 48χρονο, αλβανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν τα τελευταία 24ωρα από την περιοχή.

Δείγμα DNA ελήφθη από κλινοσκεπάσματα στον τόπο όπου διαμένει και εξετάστηκε εργαστηριακά.

