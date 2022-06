Πολιτική

Τσελίκ: η Ελλάδα κάνει επιθετική προπαγάνδα κατά της Τουρκίας

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος το ΑΚΡ για τη στάση της χώρας μας και τη Γαλάζια Πατρίδα.

Σε μία εκ νέου επιθετική ρητορική, προχώρησε μέσω Twitter, ο Εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ.

Πιο συγκεκριμένα, εξεπέλυσε "πυρά" κατηγορώντας την Ελλάδα για επιθετική προπαγάνδα και τόνισε πως η Άγκυρα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην "Γαλάζια Πατρίδα".

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Οι δηλώσεις της Ελλάδας που στοχοποιούν την Τουρκία και τον Πρόεδρό μας είναι απαράδεκτες. Με αυτή την επιθετική προπαγάνδα, δεν οδηγείται πουθενά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα γράφοντας αναφορές σε άλλες χώρες παραπονούμενη για την Τουρκία.

Οι δραστηριότητες της Τουρκίας στη "Γαλάζια Πατρίδα" μας βασίζονται στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο δίκαιο. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει προσεκτική γλώσσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Οι ακραίες δηλώσεις άλλων χωρών δεν έχουν κανένα νόημα για τη δικαιοδοσία μας και το νόμο.

Η Ελλάδα πρέπει να αξιολογήσει καλά τι περιμένουν οι άλλες χώρες ως αντάλλαγμα για την στήριξη που της παρέχουν. Πρέπει να καταλάβει ότι ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να λύσει τα προβλήματα στο τραπέζι με την Τουρκία. Η Ελλάδα προτιμά έναν παράνομο τρόπο με τον εξοπλισμό των νησιών. Αυτός είναι ένας αδιέξοδος δρόμος."





