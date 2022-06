Κοινωνία

Σαλαμίνα: Στη φυλακή ο μητροκτόνος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 57χρονος για την δολοφονία της μητέρας του.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 57χρονος που είχε συλληφθεί για την δολοφονία της μητέρας του στην Σαλαμίνα.

Ομόφωνα κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο στην Σαλαμίνα. Οι γείτονες της οικογένειας είχαν να δουν την ηλικιωμένη για περισσότερο από ένα 24ωρο.

Ειδοποίησαν τις Αρχές και μόλις έφτασαν αντίκρισαν την ηλικιωμένη νεκρή με χτυπήματα στο κεφάλι. Εκεί, εντόπισαν και τον 57χρονο ο οποίος συνέχιζε να ζει στον ίδιο χώρο με το άψυχο σώμα της γυναίκας που τον έφερε στον κόσμο.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τις πρώτες ώρες και το ενδεχόμενο της ληστείας, ωστόσο οι υποψίες έπεσαν στον 57 χρόνο.

Σοκαρισμένοι είναι οι φίλοι της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί ρώτησαν πολλές φορές τον 57χρονο εάν σκότωσε την μητέρα του ωστόσο εκείνος δεν το παραδέχτηκε επιμένοντας ότι η άτυχη γυναίκα δεν του επέτρεπε να βγαίνει από το σπίτι.

