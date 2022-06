Κοινωνία

Ωρωπός: Συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 3 άνδρες που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν την Τετάρτη 1 Ιουνίου, στην περιοχή των Αφιδνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, ένας 62χρονος Έλληνας και δυο αλλοδαποί ηλικίας 26 και 40 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι

επαναληπτική καραμπίνα

φυτικά αποσπάσματα και αποξηραμένα φύλλα κάνναβης, βάρους -220,9- γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα: