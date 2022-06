Life

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου για το πλατινένιο Ιωβήλαιο (εικόνες)

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση που έκαναν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, μετά το Megxit.

Το Λονδίνο από χθες έχει φορέσει τα γιορτινά του καθώς ξεκίνησαν οι επίσημες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 70 ετών της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο.

Οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών, με τις δύο πρώτες να έχουν κηρυχθεί ως αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

συνεχίστηκαν οι εορτασμοί με την τελετή για την Ημέρα των Ευχαριστιών στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου όπου σηματοδοτεί τη θέση της Βασίλισσας ως πνευματικός ηγέτη και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Ωστόσο, η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν έδωσε το "παρών", καθώς όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ένιωσε αδιαθεσία.

Στον καθεδρικό ναό βρέθηκαν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσα τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και όλα τα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση που έκαναν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, μετά το Megxit.

