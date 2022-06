Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Διακινούσε ναρκωτικά κοντά σε σχολείο

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μετά την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιονίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 44χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί ακατέργαστη κάνναβη πλησίον σχολικής μονάδας στον Άγιο Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, «Ο 44χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός πλησίον του σχολικού συγκροτήματος και κατελήφθη να κατέχει νάιλον συσκευασία που περιείχε -2,7- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, -2- κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -125- ευρώ.

Εν συνεχεία σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -1.686- γραμμ., ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και -4- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

