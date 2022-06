Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Ένταση μεταξύ Κούγια και μάρτυρα - Γιατί συνελήφθη μέλος του ακροατηρίου

Νέεες εντάσεις και μία σύλληψη στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Το ξέσπασμα του μάρτυρα Νίκου Σ.

Με την εξέταση του μάρτυρα Νίκου Σ., που πρώτος πριν έναν χρόνο κατήγγειλε για βιασμό τον Δημήτρη Λιγνάδη, συνεχίστηκε η δίκη του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου.

Η δίκη κατά την διάρκεια της οποίας πολλές φορές ανέβηκαν οι τόνοι διεξήχθη σήμερα, για πρώτη φορά από την έναρξη της, με την αίθουσα γεμάτη από πολίτες που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, το κοινό συμμετείχε γελώντας με τις αντεγκλήσεις μεταξύ Υπεράσπισης και Πολιτικής Αγωγής, ενώ δημιουργήθηκε αναστάτωση κάποια στιγμή όταν ένας από το ακροατήριο έγινε αντιληπτός να βιντεοσκοπεί την διαδικασία με το κινητό του.

Ο μάρτυρας αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις που προκάλεσαν πολλές φορές την αντίδραση της Πολιτικής Αγωγής καθώς, όπως τόνισε η πλευρά των φερόμενων θυμάτων, στόχευαν στο να πληγεί η αξιοπιστία του. Και ο ίδιος όμως ο μάρτυρας ζήτησε να τον αποδεσμεύσει το δικαστήριο, καθώς " ο τρόπος ερωτήσεων είναι σεξιστικός και ρατσιστικός και δεν δέχομαι να απαντήσω", όπως είπε.

Υπεράσπιση: Ενώ όλοι έλεγαν ότι θα βγουν δεκάδες ηθοποιοί, μαθητές θεατρικών σχολών, παιδιά από σχολεία, και δεν έχει βγει κανείς (να καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη). Η ιστορία περιορίστηκε τελικά σε 2 παραγεγραμμένες καταγγελίες και όσους ήρθαν εδώ. Λέτε για δυο ηθοποιούς που σας πλησίασαν να σας πουν ότι έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Ποιοί ήταν;

Μάρτυρας: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού παραιτείται και το διαδίκτυο έχει γεμίσει συνθήματα. Είναι δεκάδες ηθοποιοί. Αυτοί οι δύο μου εκμυστηρευθήκαν μετά την ανάρτηση μου. Όταν άρχισε ο κύριος Κούγιας να μιλά για επαγγελματίες ομοφυλόφιλους μου είπαν ότι δεν μπορούν να βγουν και δεν μπορούν να καταγγείλουν. Νομίζω αν κάνουμε υπομονή μπορεί κάθε έξι μήνες να είμαστε εδώ.. Σε εμένα υπήρχαν "φιλικές προειδοποιήσεις" να μην πάω στις εισαγγελικές αρχές.

Υπεράσπιση: Είναι σύμπτωση ότι και ο ΒΚ υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος του ζήτησε να απαγγείλει τον ίδιο μονόλογο; (του Τομ από το έργο Γυάλινος κόσμος του Τέννεσι Ουίλιαμς)

Μάρτυρας: Ήθελε να ήμαστε όλοι Τομ, να υπάρχει μια ταύτιση των θυμάτων με τον ήρωα. Δεν θα απολογηθούμε για το μοτίβο του βιαστή μας.

Υπεράσπιση: Είναι σύμπτωση;

Μάρτυρας: Ξέρετε πόσοι Τομ υπάρχουν εκεί έξω αυτή τη στιγμή;

Νωρίτερα, όταν κατά την διάρκεια αντεγκλήσεων μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών αρκετοί από το κοινό γέλασαν με την φράση που ειπώθηκε από την Πολιτική Αγωγή προς την υπεράσπιση, ο κ. Κούγιας απάντησε "θα κλάψετε πικρά όλοι εσείς. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος".

Σήμερα η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη από κόσμο που είχαν έλθει να παρακολουθήσουν την εξέταση του μάρτυρα. Μάλιστα, μέλος του ακροατηρίου άρχισε να βιντεοσκοπεί τη διαδικασία με το τηλέφωνο του.

«Για δέκα δευτερόλεπτα μόνο και το έσβησα. Επειδή ότι το έκαναν και άλλοι και το έκανα και εγώ» υποστήριξε, όταν εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί τη διαδικασία με το κινητό του.

Ο εισαγγελέας της έδρας του επισήμανε ότι πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα και ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στο οικείο αστυνομικό τμήμα

