Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας εγγράφων

Συνελήφθησαν 8 αλλοδαποί μέλη του κυκλώματος ενώ εξιχνιάστηκαν σχεδόν 200 υποθέσεις. Οι τιμοκατάλογοι της εγκληματικής τους δράσης.

Εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης, διεθνική εγκληματική οργάνωση διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων (operation Waterfall)

Συνελήφθησαν 8 αλλοδαποί μέλη του κυκλώματος ενώ εξιχνιάστηκαν 195 υποθέσεις που αφορούν την πλαστογραφία άνω των 577 ταξιδιωτικών εγγράφων και την παράνομη προώθηση τουλάχιστον 66 μεταναστών

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη EUROPOL και εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του προγράμματος EMPACT, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, που ηγείται η χώρα μας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή δράση υλοποιήθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τη συνδρομή της EUROPOL, με σκοπό την εξάρθρωση διεθνικού κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 195 υποθέσεις που αφορούν την πλαστογραφία περισσότερων από 577 ταξιδιωτικών εγγράφων αλλά και την παράνομη προώθηση τουλάχιστον 66 μεταναστών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας πρόεκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τις αρχές του 2021, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα παράνομη προώθηση μεταναστών από την Υποσαχάρια Αφρική, με αρχικό προορισμό τη χώρα μας και τελικό προορισμό χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και κυρίως την Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, λειτουργούσαν στην Αθήνα παράνομο εργαστήριο πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων, όπου δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων.

Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν οργανωμένα και με δομημένο τρόπο δράσης (modus operandi) προκειμένου να μεταφέρουν παράνομα μετανάστες, και συγκεκριμένα:

κατήρτιζαν πλαστές προξενικές θεωρήσεις εισόδου (VISA) διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, τις οποίες επικολλούσαν στα διαβατήρια των υπό προώθηση μεταναστών,

απέστελλαν ταχυδρομικά στους υποψηφίους τα πλαστά διαβατήρια, με τη χρήση των οποίων προωθούνταν απευθείας στη χώρα μας ή στην Αλβανία και από εκεί στην Ελλάδα ή στην Ιταλία,

αναλάμβαναν και την παράνομη προώθηση μεταναστών, από την Αθήνα, με προορισμό κυρίως την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη «Μέθοδο του Σωσία» ή με πλαστά έγγραφα, ενώ

χρησιμοποιούσαν και τη μέθοδο της «Βαλκανικής Οδού», αποκρύπτοντας σε οικίες στην Αθήνα τους μετανάστες, τους οποίους ακολούθως μετέφεραν οδικώς στην Θεσσαλονίκη και σε δεύτερη φάση τους προωθούσαν μέσω Βόρειας Μακεδονίας ή Αλβανίας.

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης του κυκλώματος αποτελεί η κατασκευή και χρήση πλαστής σφραγίδας Προξενείου ευρωπαϊκής χώρας με έδρα την Αίγυπτο και αντίστοιχων πλαστών VISA ώστε να χρησιμοποιούνται για παράνομες προωθήσεις.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακίνηση, κάθε μετανάστης κατέβαλε στην εγκληματική οργάνωση και το αντίστοιχο αντίτιμο, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Για τη λειτουργία του παράνομου εργαστηρίου πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων, εξειδικευμένο μέλος του κυκλώματος κατείχε κατάλληλο εξοπλισμό με σκοπό την αλλοίωση των στοιχείων τους (αλλαγή φωτογραφίας κατόχου, αλλαγή στοιχείων κατόχου, ημερομηνιών έκδοσης και ισχύος των εγγράφων κ.α.).

Παράλληλα, με ειδικές μεταλλικές μήτρες, παρήγαγε απομιμήσεις των δερμάτινων εξωφύλλων των διαβατηρίων καταρτίζοντας εξαρχής πλαστά έγγραφα ενώ, όσα έγγραφα δεν χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες διακινήσεις, πωλούνταν έναντι υψηλών αμοιβών σε υποψήφιους «πελάτες».

Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος, διακινούσαν έγγραφα διεθνώς με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ενώ οι τιμές διαφοροποιούνταν ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου αλλά και την ποσότητα της εκάστοτε παραγγελίας, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση, την Τετάρτη 1 Ιουνίου και Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κατά την οποία συνελήφθησαν 8 αλλοδαποί, μέλη του κυκλώματος.

Μάλιστα, για έναν από τους συλληφθέντες προέκυψε ότι διώκεται με καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 19 ετών και χρηματικής ποινής 60.000 ευρώ για την εμπλοκή του σε άλλες υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, ενώ και άλλα μέλη του κυκλώματος έχουν κατηγορηθεί από διωκτικές Αρχές ευρωπαϊκών χωρών για παρόμοιες υποθέσεις.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες και κατάστημα, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

153 διαβατήρια,

156 δελτία ταυτότητας,

42 άδειες παραμονής,

11 ειδικές προξενικές θεωρήσεις (VISA),

11 δελτία αιτήσαντος ασύλου,

118 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων,

3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

5 εκτυπωτές - σαρωτές εγγράφων και λοιπά υλικά,

22 κινητά τηλέφωνα και

3.995 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της διεύθυνσης και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία διευκόλυνσης εισόδου και εξόδου από τη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες διατυπώσεις, της πλαστογραφίας άνω των 120.000 ευρώ και πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε για διενέργεια κύριας Ανάκρισης.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Europol, ο οποίος παρείχε αναλυτική υποστήριξη και εμπειρογνώμονα με τη χρήση “Mobile Office” κατά τη διάρκειά της.

Από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) της χώρας μας και εντάσσεται στο Πρόγραμμα “EMPACT” του Κύκλου Πολιτικής της Ε.Ε για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα, πανευρωπαϊκής Δράσης της οποίας ηγείται η Ελλάδα και αποσκοπεί στην εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και εν συνεχεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες".

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Europol





