Κοινωνία

Ηχορύπανση: Μουσική stop μετά τις 23:00 και σε άλλο Δήμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τον δήμο Αλίμου, άλλος ένας δήμος του παραλιακού μετώπου παίρνει αυστηρά μέτρα κατά της ηχορύπανσης τις βραδινές ώρες

Άλλος ένας δήμος του παραλιακού μετώπου παίρνει αυστηρά μέτρα κατά της ηχορύπανσης τις βραδινές ώρες, που προκύπτει κυρίως από καταστήματα εστίασης, ώστε να προστατεύσει τους κατοίκους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και μετά από τη σχετική εισήγηση του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, προχώρησε στην ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας της πόλης για την προστασία από οχλούσες δραστηριότητες και ηχορύπανση.

Βάσει του νέου κανονισμού, αποφασίστηκε η απαγόρευση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στις επιχειρήσεις εντός σχεδίου πόλεως και του οικιστικού ιστού, μετά το προβλεπόμενο ωράριο, το οποίο λήγει στις 23:00 το καλοκαίρι και στις 22:00 το χειμώνα. Σε περίπτωση παράβασης του ωραρίου, προβλέπεται η άμεση επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία. Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου, ώστε να προστατευτεί η πόλη από τις επιχειρήσεις εκείνες, που αρνούνται να σεβαστούν τους κατοίκους, την ποιότητα ζωής και την οικιστική φυσιογνωμία που χαρακτηρίζει τον δήμο.

Ακόμη, ο νέος κανονισμός περιορίζει την όχληση των κατοίκων από την κατάχρηση των βεγγαλικών, καθώς απαγορεύει την καύση μετά τις 23:00, ενώ επιτρέπει αποκλειστικά τη χρήση αθόρυβων ή χαμηλού θορύβου βεγγαλικών τις υπόλοιπες ώρες. Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο κανονισμός περιορίζει σημαντικά το ωράριο κατά το οποίο επιτρέπεται η χρήση θορυβωδών μηχανημάτων καθαριότητας και κηποτεχνικών εργασιών, όπως τα χορτοκοπτικά μηχανήματα, οι φυσητήρες και τα αλυσοπρίονα. Συγκεκριμένα τα μηχανήματα που παράγουν θόρυβο άνω των 65 ντεσιμπέλ απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούνται τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, ενώ από τη Δευτέρα έως το Σάββατο η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο από τις 11:00 έως τις 14:00. Η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντέλλος κατά τη συζήτηση του θέματος, ο δήμος καλείται ν' αντιμετωπίσει μικρή μερίδα καταστημάτων εστίασης, οι οποίες συστηματικά επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά, παίζοντας μουσική σε ένταση υψηλότερη του επιτρεπτού και αναστατώνοντας την πόλη όλες τις ώρες της νύχτας.

Ανάλογα μέτρα κατά των καταστημάτων που προκαλούν ηχορύπανση πήρε πρόσφατα και ο δήμος Αλίμου.





Ειδήσεις σήμερα: