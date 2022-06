Κοινωνία

Τράγκας: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του δημοσιογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο δεσμεύτηκε η περιουσία του εκλιποντος δημοσιογράφου με παραγγελία της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών τού εκλιπόντος δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, δεσμεύτηκε με παραγγελία της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μετά την ολοκλήρωση του σχετικού πορίσματος των άνω των 60 σελίδων για τον τρόπο απόκτησης της επίμαχης περιουσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και με διάταξη της Αρχής δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας και η εντολή διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

Με αυτό διατάσσεται η δέσμευση της περιουσία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr:

-Μεγάλο μέρος της περιουσίας δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2.000 και μετά.

-Εντοπίστηκαν εταιρίες μέσω των οποίων διακινήθηκε χρήμα που εκτιμάται – από την Αρχή- ότι προέρχεται από αξιόποινες πράξεις

-Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός

Πρακτικά, μετά τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, η οποία φέρεται ότι αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, δεν μπορεί από τους κληρονόμους να γίνει αποδοχή κληρονομίας, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδήσεις σήμερα: