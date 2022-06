Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έρευνες για σεξουαλική βία από Ρώσους στρατιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες. Η Μόσχα αρνείται κάθε κατηγορία για εγκλήματα πολέμου.

Η ουκρανική αστυνομία έχει λάβει περίπου 50 καταγγελίες και άνοιξε 16 ποινικές έρευνες για καταγγελίες για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από Ρώσους στρατιώτες εναντίον πολιτών, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία, οι διεθνείς σύμμαχοί της και το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, στην Ουκρανία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της τον Φεβρουάριο.

Η Μόσχα αρνείται ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου ή ότι στοχεύει αμάχους κατά τη διάρκεια ενός πολέμου που έχει σκοτώσει χιλιάδες και έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, να εγκαταλείψουν την χώρα.

«Σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική βία κατά του άμαχου πληθυσμού, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα», είπε η υφυπουργός Κατερίνα Παβλιτσένκο σε συνέντευξη Τύπου.

«Ένα θέμα για το οποίο, κατά κανόνα, τα θύματα δεν θέλουν να μιλήσουν, γιατί τον φόβο και τον πόνο που βίωσαν... θέλουν να τον ξεχάσουν το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν από περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα αφού απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Από τις 16 υποθέσεις που άνοιξε η αστυνομία, οι 13 αφορούσαν περιστατικά στην περιοχή του Κιέβου.

Ειδήσεις σήμερα: