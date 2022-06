Πολιτική

Μητσοτάκης - Συνέδριο ΟΝΝΕΔ: η Ελλάδα να καταστεί πόλος σταθερότητας και προόδου

Τι ανέφερε κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ξαναβρισκόμαστε στο συνέδριο της νεολαίας μας ύστερα από τους αλλεπάλληλους περιορισμούς της πανδημίας, περισσότεροι από ποτέ έτοιμοι να ανανεώσουμε τους δεσμούς μας με τη νεολαία, ανιχνεύοντας τα ζητήματα της εποχής, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην έναρξη του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Σημείωσε ότι στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα πόλος σταθερότητας και προόδου και οι νέοι να κατακτήσουν καλύτερη ζωή και επισήμανε, μεταξύ άλλων: Η ΟΝΝΕΔ μίλησε με τόλμη για πολιτικό φιλελευθερισμό και δικαιώματα. Και μόνη η ΔΑΠ πρόταξε στα πανεπιστήμια την άμιλλα απέναντι στην εξίσωση προς τα κάτω. Ήταν επίσης η ΟΝΝΕΔ και η ΝΔ επέλεξαν την Ευρώπη, κάτι τόσο αυτονόητο σήμερα, όμως στη δική μας εποχή, η τότε Αριστερά θαύμαζε τριτοκοσμικά καθεστώτα. Εμείς είμαστε χωρίς κουκούλες και βαριοπούλες, όπως πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη.

Ανέφερε πως ζήτησε από την ηγεσία της ΟΝΝΕΔ να μην αποτελέσει παράρτημα του κόμματος «ούτε και εσείς να είστε φωτοτυπία των μεγαλύτερων στελεχών». Η παράταξη μόνο με την δροσιά της νέας γενιάς ανανεώνεται. Έχετε διπλή αποστολή να μεταφέρετε σε κάθε νέο πολίτη την πολιτική μας και να την εμπλουτίζετε με τα μηνύματα, που εσείς παίρνετε από την κοινωνία προσέθεσε.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα στο μεταξύ έχει αντιμετωπίσει επάλληλες κρίσεις, όμως η πατρίδα μας δεν ξέφυγε από την πορεία της. «Μέσα από μία παγκόσμια αναστάτωση, την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρότερη από ό,τι ήταν τις τελευταίες 10ετίες και γεωπολιτικά και αμυντικά και οικονομικά».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κάθε πολίτη και αναφέρθηκε ειδικά στη νεολαία για την οποία έγιναν και γίνονται πολλά: Από την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ταχυμεταφορέων έως το πρώτο ένσημο, το νέο ασφαλιστικό. Στους νέους απευθύνεται κυρίως και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Επίσης το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση έγινε πράξη από τη δική μας κυβέρνηση, αλλά και οι νταντάδες της γειτονιάς.

Όσον αφορά την παιδεία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ήδη υπηρετούν στην δημόσια παιδεία μας περισσότεροι από 16.000 νέοι εκπαιδευτικοί «οι πρώτες προσλήψεις εδώ και πάνω από μία 10ετία» και τόνισε: Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση των ίσων ευκαιριών, την οποία «αρνούνται οι αντίπαλοι μας υπονομεύοντας την πολιτική μας». Το δίλημμα σήμερα είναι ή με τις βιβλιοθήκες ή με τις βαριοπούλες, είπε και κάλεσε να τοποθετηθούν όλοι ξεκάθαρα. «Εμείς ξέρουμε σε ποια πλευρά είμαστε, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας». Ο νόμος δεν θα σταματάει στις πύλες του πανεπιστημίου, οι ομάδες φύλαξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σύντομα θα είναι εκεί προσέθεσε.

