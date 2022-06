Κοινωνία

Στη φυλακή το μοντέλο από τη Βραζιλία με τα ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το 28χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία της στην 5η τακτική ανακρίτρια, 28χρονη Βραζιλιάνα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η αλλοδαπή, χορεύτρια και μοντέλο, διακινούσε παραιαθησιογόνα ναρκωτικά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος με προϊόντα ευεξίας, ενώ φέρεται να διατηρούσε και εργαστήριο για την παρασκευή τους .

Σε βάρος της 28χρονης είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η κατηγορούμενη βρισκόταν στη Βραζιλία, ενώ είχαν συλληφθεί ο σύντροφός της και μία συνεργάτιδα της.

Η 28χρονη, που φέρεται να ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για την επιστροφή της στην Ελλάδα, υποστηρίζει ότι είναι αθώα και πως διατηρούσε την επιχείρηση με τα ελιξίρια, στα οποία δεν γνώριζε ότι περιέχεται ποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η κατηγορούμενη ζητά να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαπιστωθεί αν στα προϊόντα που η ίδια εμπορεύεται υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες. Ισχυρίζεται δε, πως αν εντοπιστεί ναρκωτική ουσία, θα πρόκειται για λάθος των προμηθευτών της, καθώς στη Βραζιλία υπάρχουν δύο φυτά, εκ των οποίων το ένα παράγει το ελιξίριο και το άλλο την ναρκωτικη ουσία, που χρησιμοποιείται ευρέως στη Βραζιλία για θρησκευτικούς λόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική - Βιασμός 22χρονης: Τι έδειξε ο έλεγχος DNA

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: τα μάγια, το ζεϊμπέκικο της γιαγιάς και η εκταφή της Μαλένας

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας εγγράφων