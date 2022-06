Αθλητικά

Rolan Garros: Στον τελικό ο Ναδάλ – εγκατέλειψε ο Ζβέρεφ

Μια άκρως αμφίρροπη αναμέτρηση, ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο στο δεύτερο σετ.

Απρόσμενη όσο και... σοκαριστική εξέλιξη είχε ο καταπληκτικός ημιτελικός του μονού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο3) και τον Ράφα Ναδάλ (νο5), καθώς ο Γερμανός τενίστας "γύρισε" το πόδι του στον τελευταίο πόντο του 12ου γκέιμ στο δεύτερο σετ κι άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο Ζβέρεφ, έκανε μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης (στο 40-30) για να "σώσει" τον πόντο και να μην επιτρέψει στον Ισπανό πρωταθλητή να ισοφαρίσει σε 6-6, οδηγώντας και το δεύτερο σετ σε τάι μπρέικ, με αποτέλεσμα να "γυρίσει" πολύ άσχημα τον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του και να σωριαστεί στη χωμάτινη επιφάνεια, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας από τους πόνους.

Αμέσως έπεσε πάνω του το ιατρικό επιτελείο, αλλά και ο Ναδάλ γεμάτος αγωνία για τον τραυματισμό του συναθλητή του με τον Ζβέρεφ να οδηγείται μετά από λίγο με καροτσάκι στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες. Έπειτα από περίπου δέκα λεπτά επέστρεψε με πατερίτσες, όπου οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του απ' τον αγώνα λόγω τραυματισμού, με τον ίδιο να δίνει το χέρι στον διαιτητή και να αγκαλιάζει τον Ναδάλ εν μέσω θερμού χειροκροτήματος απ' τον κόσμο που έδωσε το "παρών" στις εξέδρες του κορτ "Philippe-Chatrier".

Ο Ναδάλ που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (5/6), με έναν τρόπο που σίγουρα δεν θα... ήθελε κι ο ίδιος, θα έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει το 14ο τρόπαιο του Ρολάν Γκαρός της τεράστιας καριέρας του.

«Είναι μία δύσκολη στιγμή, πραγματικά κάτι πολύ λυπηρό. Έκανε ένα πολύ καλό τουρνουά. Είναι ένας πολύ σπουδαίος συνάδελφος, ένας σπουδαίος τενίστας. Παλεύει για να κατακτήσει ένα Grand Slam. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κερδίσει ένα Grand Slam στο μέλλον, του εύχομαι καλή ανάρρωση και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Ναδάλ στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη διακοπή του αγώνα και πρόσθεσε.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να πω πολλά πράγματα γι΄ αυτές τις συνθήκες. Βρεθήκαμε μαζί πριν επιστρέψουμε στο κορτ. Το να τον βλέπω να κλαίει και να πονάει ήταν δύσκολη στιγμή, Του εύχομαι καλή ανάρρωση», συμπλήρωσε ο Ισπανός.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ισπανός πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ, μολονότι ο Ζβέρεφ του έκανε μπρέικ στο πρώτο κιόλας γκέιμ. Ο Ναδάλ ισοφάρισε σε 4-4, με τους δύο πρωταθλητές να οδηγούνται στο τάι-μπρέικ όπου ο 36χρονος άσος επικράτησε με 10-8, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες έκαναν σερί μπρέικ ο ένας στον άλλο (από τέσσερα ο καθένας), με τον Ναδάλ να ισοφαρίζει σε 6-6 με τον τελευταίο πόντο, όπου τραυματίστηκε ο Ζβέρεφ κι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα.

Ο Ναδάλ θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (5/6) τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ (νο8) και τον Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς (νο23), που αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00 στο κορτ «Philippe-Chatrier».

