Οπαδική βία: Άρπαξαν ανήλικο, του έσκισαν τα ρούχα και τον χτύπησαν

Στα χέρια της Αστυνομίας ο ένας δράστης, ταυτοπποιήθηκε ο άλλος. Πώς άρπαξαν το θύμα τους και τον έβαλαν δια της βίας σε αυτοκίνητο, απειλώντας με μαχαίρι την παρέα του.

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 24χρονος κατηγορούμενος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, αρπαγή και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ χθες το βράδυ ο 24χρονος μαζί με ένα 23χρονο συνεργό του, που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, προσέγγισαν μια παρέα ανηλίκων και με χρήση σωματικής βίας εξανάγκασαν έναν εξ αυτών να επιβιβασθεί σε αυτοκίνητο, ενώ με την απειλή μαχαιριού απομάκρυναν τους άλλους.

Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ανήλικο σε απομακρυσμένη περιοχή, όπου του έσκισαν τα ρούχα και τον χτύπησαν. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

