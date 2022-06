Κοινωνία

Άλκης Καμπανός: πάνω από 30 τραύματα έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τη βαναυσότητα των χτυπημάτων που επέφεραν τον θάνατο του νεαρού Άλκη επιβεβαιώνει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Ανατριχιαστικό είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή για τα τραύματα που επέφεραν τον θάνατο στον 19χρονο Άλκη Καμπανό.

Πιο συγκεκριμένα, στο σώμα του άτυχου νεαρού που δολοφονήθηκε άγρια στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν πάνω απο 30 τραύματα, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα 4 από αυτά ήταν στο κεφάλι ενώ άλλα δύο ήταν ρωγμώδη κατάγματα με την ιατροδικαστή, να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από συνδυασμό αυτών των τραυμάτων και κυρίως από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσαν τα χτυπήματα με το δρεπάνι, το μαχαίρι και τον λοστό.

