Ελληνοτουρκικά: συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα

Με υπερπτήσεις και δηλώσεις - "φωτιά" συνεχίζει το κρεσέντο προκλητικότητας η Άγκυρα κατά της Ελλάδας.

Συνεχίζει την προκλητική στάση η Άγκυρα, πραγματοποιώντας 45 παραβιάσεις σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από συνολικά 10 αεροσκάφη, όπως μαχητικά F-16 αλλά και UAVs.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, πέταξαν πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών ενώ πραγματοποίησαν και δύο υπερπτήσεις καθώς και πέταξαν και δύο UAV's.

Από τα μαχητικά αεροσκάφη κανένα δεν ήταν οπλισμένο, ενώ δεν σημειώθηκε εμπλοκή. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Προκλητικές δηλώσεις του Φαρούκ Καϊματσί

Μιλώντας σε δημοσιογράφους της Πορτογαλίας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Φαρούκ Καϊματσί, έκανε λόγο για «μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές αξιώσεις» σχετικά με το Κυπριακό, οι οποίες και «κρατούν τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ σε ομηρία». Επιπλέον, ο Καϊματσί απείλησε ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει, έχουμε δείξει υπερβολική υπομονή και, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε σοβαρή κρίση».

Ακόμη ανέφερε: «ως κοσμική χώρα, η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ θα είναι πολύ πιο σημαντική και επωφελής από οποιασδήποτε άλλης χώρας. Γιατί καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να βοηθήσει ώστε να σταματήσει η ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και να συμβάλει στην πλήρη ενσωμάτωση 25 εκατομμυρίων μουσουλμάνων στις χώρες της ΕΕ. Κανένα άλλο κράτος – μέλος δεν μπορεί να συμβάλει όσο η Τουρκία στο σεβασμό όλων των χρωμάτων, όλων των διαφορών, της συνύπαρξης και της σταθερότητας στην ΕΕ».

