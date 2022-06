Κόσμος

Αλβανία: νέος πρόεδρος της χώρας ο Μπαϊράμ Μπέγκαϊ

Ποιος είναι ο στρατηγός που ανέλαβε τη θέση του προέδρου της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ανακοίνωσε σήμερα πως το κόμμα του επέλεξε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Μπαϊράμ Μπέγκαϊ για τον προεδρικό θώκο, ύστερα από την αποτυχία επιλογής ενός προσώπου με ευρεία συναίνεση.

Ο υποστράτηγος Μπαϊράμ Μπέγκαϊ ανέλαβε αρχηγός του γενικού επιτελείου των αλβανικών ενόπλων δυνάμεων το 2020.

Ο Ράμα δήλωσε ότι ο Μπέγκαϊ επιλέχθηκε μεταξύ 26 υποψηφίων «ως ο πλέον κατάλληλος για να είναι ο πρόεδρος της Αλβανίας τα επόμενα πέντε χρόνια».

Οι πρώτες τρεις ψηφοφορίες για την εκλογή νέου προέδρου, κατά τις οποίες χρειαζόταν πλειοψηφία τριών πέμπτων στο 140μελές κοινοβούλιο, απέβησαν άκαρπες.

Στους δύο τελευταίους γύρους απαιτείται απλή πλειοψηφία και το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει εξασφαλίσει 74 ψήφους. Ο επόμενος γύρος είναι προγραμματισμένος για αύριο, Σάββατο.

Ο ρόλος του προέδρου στην Αλβανία είναι εν πολλοίς συμβολικός, αν και διατηρεί κάποιες εξουσίες στους τομείς της Δικαιοσύνης και της Εθνικής Άμυνας.

Η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2009.

