Rolan Garros: Διαδηλώτρια διέκοψε τον ημιτελικό

Η διαδηλώτρια δέθηκε στο φιλέ και υποχρέωσε τον Τσίλτς και τον Ρουντ να απομακρυνθούν προσωρινά από το γήπεδο.

Μια διαδηλώτρια διέκοψε τον ημιτελικό ανδρών του Ρολάν Γκαρός, μεταξύ του Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς και του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ, όταν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Philippe Chatrier» και δέθηκε στο φιλέ.

Οι παίκτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το γήπεδο και το παιχνίδι διεκόπη, τη στιγμή που ο Ρουντ είχε το προβάδισμα με 3-6, 6-4, 4-1.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας, πάντως, ενεργοποιήθηκαν και η διαδηλώτρια απομακρύνθηκε.

