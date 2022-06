Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν είναι πιθανή εστία νέας πανδημίας

Ποια είναι τα δεδομένα για την ευλογιά των πιθήκων. Τι είπε για τις υποπαραλλαγές του κορονοϊού και την 4η δόση εμβολίου.



Για την ευλογιά των πιθήκων, τον κορονοϊό και την 4η δόση εμβολίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι αυτός είναι ένας ιός DNA και όχι RNA ιός και δεν είναι τόσο μεταδοτική ασθένεια όσο ο κορονοϊός. Όπως είπε ο ιός από τον οποίο προέρχεται η ευλογιά των πιθήκων παθαίνει λιγότερες μεταλλάξεις και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να δούμε πανδημία.

Αν δεν είχαμε περάσει τον κορονοϊό αυτό θα συζητιόταν μόνο σε ιατρικά συνέδρια και περιοδικά, τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ευλογιά των πιθήκων είναι ανησυχητική μόνο για οργανισμούς που δεν έχουν ανεπτυγμένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως τα παιδιά.

Σχετικά με τον κορονοϊό, είπε ότι οι υποπαραλλαγές 4 και 5 είναι πιο ανησυχητικές από την ευλογιά των πιθήκων.

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην καθημερινή ζωή και στα μέτρα προστασίας, ωστόσο τόνισε ότι είμαστε σε σαφή αποδρομή τις πανδημίας, ενώ έχουμε και περισσότερα όπλα για να την αντιμετωπίσουμε.

Τέλος, ανέφερε ότι κατά την άποψή του η 4η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους από τον Σεπτέμβρη.

