Nations League: Μεγάλα διπλά για Δανία, Ολλανδία και Αυστρία

Απίστευτο διπλό της Δανίας στη Γαλλία, ενώ Ολλανδία και Αυστρία «διέσυραν» το Βέλγιο και την Κροατία.



Η βραδιά των μεγάλων "διπλών" και των μεγάλων "μπαμ" στη "μεγάλη" κατηγορία του 3ου Nations League! Η Δανία νίκησε με 2-1 (και μάλιστα με ανατροπή) την τροπαιούχο Γαλλία στο "Stade de France", τερματίζοντας το αήττητο σερί 21 αγώνων των "τρικολόρ" στη διοργάνωση, την ώρα που η Ολλανδία και η Αυστρία έκαναν δύο εντυπωσιακά... πάρτι στις έδρες του Βελγίου (4-1) και της Κροατίας (3-0) αντίστοιχα, στην 1η αγωνιστική της League A. Στη League C η Σλοβακία νίκησε με 1-0 στη Λευκορωσία, ενώ στη League D η Μολδαβία πέρασε με 2-0 απ' το Λιχτενστάιν.

Στις Βρυξέλλες (4ος όμιλος league A), η Ολλανδία έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 8 αγώνων που είχε απέναντί της το Βέλγιο και το έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, θριαμβεύοντας με 4-0 και μένοντας αήττητη για 10ο σερί παιχνίδι (7 νίκες, 3 ισοπαλίες). Οι "κόκκινοι διάβολοι" των λαμπερών αστέρων, έγιναν... έρμαιο στις ορέξεις του Μέμφις Ντεπάι (2 γκολ) και των Μπερχβάιν, Ντάμφρις με τους "οράνιε" να δείχνουν πως έχουν "ξυπνήσει" πλέον για τα καλά μετά από χρόνια απουσίας απ' την πρώτη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το Βέλγιο σημείωσε το γκολ της τιμής στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπατσουαγί.

Στο Όσιγιεκ (1ος όμιλος, League A), η Αυστρία στο ντεμπούτο του Ραλφ Ράνγκνικ στον πάγκο της, έκανε... φύλλο και φτερό την Κροατία, φεύγοντας με ένα εντυπωσιακό διπλό (3-0), που την έβαλε εξαρχής σε θέση... οδηγού. Μαζί της στην κορυφή του 1ου ομίλου βρίσκεται και η Δανία, του σπουδαίου Κρίστιαν Έρικσεν, που θριάμβευσε επί της Γαλλίας στο Παρίσι με 2-1, σε ένα συγκλονιστικό ματς. Το καταπληκτικό γκολ του Μπενζεμά στο 51' δεν έφτανε στους "τρικολόρ" που υπολόγιζαν χωρίς τον Αντρέας Κορνέλιους. Ο 29χρονος επιθετικός της Τραμπζονσπόρ, μπήκε αλλαγή στο 59' και με δύο "χτυπήματα" στο 68' και στο 89' χάρισε μία τρομερή νίκη στην ομάδα του απέναντι στους Γάλλους, που είχαν δοκάρι στο 85' με τον Καντέ.

Στον 3ο όμιλο της League C η Σλοβακία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με διπλό στη Λευκορωσία (1-0), πιάνοντας θέση στην κορυφή του γκρουπ, ενώ στον 1ο όμιλο της League D, η Μολδαβία νίκησε δύσκολα εκτός έδρας το Λιχτενστάιν με 2-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής του 3ου Nations League 2022/23 έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική

League A

1ος όμιλος

Κροατία-Αυστρία 0-3 / (41΄ Αρναούτοβιτς, 54΄ Γκρέγκοριτς, 57΄ Σάμπιτζερ)

Γαλλία-Δανία 1-2 / (51΄ Μπενζεμά - 68΄, 89΄ Κορνέλιους)

2ος όμιλος

Τσεχία-Ελβετία 2-1 / (11΄, 58΄ Κούτστα - 44΄ Οκαφόρ)

Ισπανία-Πορτογαλία 1-1 / (25΄ Μοράτα - 82΄ Ρικάρντο Όρτα)

3ος όμιλος

Ουγγαρία-Αγγλία 4/6 (19:00)

Ιταλία-Γερμανία 4/6 (21:45)

4ος όμιλος

Πολωνία-Ουαλία 2-1 / (72΄ Καμίνσκι, 85΄ Σφιντέρσκι - 52΄ Γουίλιαμς)

Βέλγιο-Ολλανδία 1-4 / (90+3΄ Μπατσουαγί - 40΄ Μπερχβάιν, 51΄, 66΄ Ντεπάι, 62΄ Ντάμφρις)

League B

1ος όμιλος

Αρμενία-Ιρλανδία 4/6 (16:00)

Σκωτία-Ουκρανία 21/9 (21:45)

2ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία 2-2 / (25΄ Αμπάντα, 84΄ Βάισμαν - 42΄ Χέλγκασον, 53΄ Α. Σίγκουρντσον)

Αλβανία-Ρωσία* Ματαιώθηκε

3ος όμιλος

Φινλανδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 4/6 (19:00)

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 4/6 (21:45)

4ος όμιλος

Σερβία-Νορβηγία 0-1 / (26΄ Χάαλαντ)

Σλοβενία-Σουηδία 0-2 / (39΄ πέν. Φόρσμπεργκ, 88΄ Κουλουσέφσκι)

League C

1ος όμιλος

Λιθουανία-Λουξεμβούργο 4/6 (19:00)

Τουρκία-Νησιά Φαρόε 4/6 (21:45)

2ος όμιλος

Κύπρος-Κόσοβο 0-2 / (65΄ Μπερίσα, 78΄ Ζέγκροβα)

Βόρεια Ιρλανδία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1 / (39΄ Μπακασέτας)

3ος όμιλος

Καζακστάν-Αζερμπαϊτζάν 2-0 / (50΄, 60΄ Αϊμπέτοφ)

Λευκορωσία-Σλοβακία 0-1 / (61΄ Σούσλοφ)

4ος όμιλος

Βουλγαρία-Βόρεια Μακεδονία 1-1 / (13΄ Ντεσπόντοφ - 50΄ Ριστόφσκι)

Γεωργία-Γιβραλτάρ 4-0 / (12΄ Κβαρατσκέλια, 33΄ Κασία, 87΄ Μικαουτάτζε, 88΄ Βάκο)

League D

1ος όμιλος

Λετονία-Ανδόρα 3-0 / (9΄, 81΄ Ουλντρίκις, 82΄ πέν. Ικάουνιεκς)

Λιχτενστάιν-Μολδαβία 0-2 / (5΄ πέν. Νικολαέσκου, 90+4΄ Μπολοχάν)

2ος όμιλος

Εσθονία-Σαν Μαρίνο 2-0 / (24΄ Κιρς, 32΄ Ταμ)

* Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

