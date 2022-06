Κοινωνία

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Τι είπε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Λέων. Τι ανέφερε ο Θόδωρος Γιάνναρος για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών και τον ανύπαρκτο θρήνο για τα παδιά.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα, για τον θάνατο ενός των οποίων, της Τζωρτζίνας, από χορήγηση υπερβολικής δόσης κεταμίνης, έχει προφυλακιστεί η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Ο Θόδωρος Γιάνναρος, πρώην Διοικητής του Νοσοκομείου «Ελπίς», ο οποίος θρηνεί την απώλεια του παιδιού του, που είχε επικοινωνήσει τον Φεβρουάριο με τον Μάνο Δασκαλάκη, επανέλαβε πως τότε του είχε προτείνει να απευθυνθεί σε γνωστό δικηγόρο για να αναλάβει την υπόθεση τους, ενώ όπως προκύπτει από μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο τους και από την γενικότερη αίσθηση που εκείνος είχε αποκομίσει, όπως είπε, «ο Μάνος Δασκαλάκης μου έλεγε πως δεν μπορεί να μάθει την αλήθεια».

Ο κ. Γιάνναρος είχε προκαλέσει αίσθηση προ ημερών, όταν και πάλι μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως από τότε, είχε επισημάνει στον Μάνο Δασκαλάκη πως «η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν η βασική ύποπτη».

Ο κ. Γιάνναρος είπε ακόμη πως του προξένησε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ο Μάνος Δασκαλάκης θρηνούσε για τα παιδιά του, με τον ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα να παρεμβαίνει και να υποστηρίζει πως δεν υπήρξε κανένας θρήνος ούτε από τον πατέρα ούτε από την μητέρα των τριών παιδιών, αλλά το μόνο ενδιαφέρον τους για δύο μήνες, ήταν η προβολή και οι συνεντεύξεις.

Καθώς η πλευρά της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου συνεχίζει να αναφέρεται σε γονιδιακό παράγοντα, που πιθανώς οδήγησε στην απώλεια των παιδιών, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επεσήμανε πως «έχει κλείσει το θέμα του γονιδιακού ελέγχου. Έχει γίνει τέτοιος γενετικός έλεγχος που δεν έχει γίνει σε καμία άλλη υπόθεση στην Ελλάδα», τονίζοντας πως τα τρία κορίτσια έχουν χάσει την ζωή τους από διαφορετικά αίτια και επομένως δεν τίθεται θέμα γονιδιακής εμπλοκής.

Σχετικά με τα φιαλίδια με αίμα της Τζωρτζίνας, που βρέθηκαν μετά από μήνες σε διάφορα νοσοκομεία, ο κ. Λέων είπε «Όταν κάνουμε αιμοληψία βλέπουμε τους νοσηλευτές να παίρνουν 2-3 φιαλίδια αίματος για να υπάρχει. Αυτά τα συντηρώ σε δεδομένες συνθήκες. Ορισμένα μπορεί να μην χρειαστούν ποτέ. Ή μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια κλινική μελέτη. Δεν είναι σπάνιο να έχουμε τέτοια φιαλίδια».

«Όταν μιλάμε για αίμα ή πλάσμα, μιλάμε για υλικά που δυνητικά μπορούν να μας προσδιορίσουν την ύπαρξη μιας ουσίας τις προηγούμενες ώρες και όχι πριν από έναν μήνα. Αντίστοιχα, μια τρίχα δεν μπορεί να μου πει πότε ακριβώς έγινε το ένα ή το άλλο. Ορθώς διατάχθηκε έλεγχος, ώστε να δούμε εάν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, καθώς πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αμφισβήτησης και ορθώς εξαντλείται κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε ο κ. Λέων.

Σχολιάζοντας τις αποκλίνουσες δηλώσεις συναδέλφων του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας σημείωσε πως «το πρόβλημα είναι να ακούμε επιστημονικά μη ορθά θέματα από ιατροδικαστές και είναι σημαντικό. Αν προβούμε σε εξετάσεις, στην κατάσταση που βρίσκονται οι σοροί των παιδιών, μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό η τρίχα και αν το κρίνουν οι τοξικολόγοι και τα οστά, για τα οποία όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως και για τις τρίχες υπάρχουν περιορισμοί».

Σχετικά με το αίτημα για εκταφή της Μαλένας, του παιδιού που πέθανε πρώτο, ο κ. Λέων είπε πως «στην Μαλένα έχουμε αρνητικές τοξικολογικές εξετάσεις. Οι συνάδελφοι προχωρούν από τα ιστολογικά δείγματα σε ακόμη μια τοξικολογική εξέταση. Δεν είναι εύκολο υλικό και συνήθως δεν το προτιμάμε, δεν γίνεται ποτέ άλλοτε, αλλά οι συνάδελφοι το κάνουν για να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο. Εάν έχουμε δύο αρνητικές τοξικολογικές εξετάσεις, φρονώ πως δεν υπάρχει λόγος να γίνει εκταφή».

