Πολιτική

Μπακογιάννης: η ασφάλεια είναι το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τα έργα στις γειτονιές, την νέα όψη του Συντάγματος, την διπλή ανάπλαση σε Βοτανικό και Λ. Αλεξάνδρας και ποιο μήνυμα έστειλε για τα ελληνοτουρκικά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και την ένταση που συντηρεί η Άγκυρα, ο κ. Μπακογιάννης είπε, μεταξύ άλλων, πως «εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το συναίσθημα, αλλά με την λογική. Είμαστε αναγκασμένοι να συνυπάρχουμε. Δεν μπορεί να χαρίσουμε στον Ερντογάν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Αναφέρθηκε στις επαφές του με Δημάρχους μεγάλων τουρκικών πόλεων, λέγοντας πως «εμείς έχουμε δημιουργήσει επαφές με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και με τον Δήμαρχο Σμύρνης, που είναι στην αντιπολίτευση σήμερα και σε δημόσιες θέσεις και δηλώσεις τους μιλούν διαφορετικά για την Ελλάδα», ενώ τόνισε πως «ο Ερντογάν είναι ήδη παρελθόν, εμείς πρέπει να κοιτάζουμε το μέλλον».

Για την Αθήνα και τα έργα του Δήμου, ο Κώστας Μπακογιάννης επεσήμανε πως «το θέμα είναι σε πόσες γειτονιές κάνουμε έργα. Η Αθήνα έχει πάνω από 120 γειτονιές. Χθες εγκαινιάσαμε στον Άγιο Παύλο το πρώτο πολιτιστικό κέντρο, μετά από 15 χρόνια. Η καθαριότητα είναι η καλύτερη στην πόλη από ποτέ, γιατί δεν είναι μόνο το άδειασμα του κάδου, αλλά και το πλύσιμο και το σαπούνι».

Όπως σημείωσε, τις επόμενες ημέρες υπογράφεται σύμβαση για μελέτη αναφορικά με το σύστημα ηλεκτροφωτισμού της πρωτεύουσας, που αφορούν και την αναβάθμιση με led συνολικά 340.000 φωτιστικών στην πόλη, κάτι που όπως είπε θα σημάνει οικονομία της τάξης του 40%, με τους πόρους αυτούς να ενισχύουν άλλες δράσεις του Δήμου.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος την Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λίγες ημέρες μετά από την δημόσια κόντρα τους για την αστυνόμευση στην Αθήνα, τόνισε πως «το μεγάλο θέμα της πρωτεύουσας είναι η ασφάλεια».

«Ζητάμε αυτό που ζητούν οι γειτονιές, να υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί, να υπάρχουν οι αστυνομικοί της γειτονιάς που θα εμπεδώνουν και το αίσθημα της ασφάλειας», είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος είπε πως πρέπει να ειπωθεί ένα μεγάλο «μπράβο» στους αστυνομικούς που περιπολούν στην Αθήνα, αφού όπως είπε, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια, αν αναλογιστεί κάποιος το πόσοι είναι και τα μέσα που διαθέτουν.

Για τον Παναθηναϊκό και την διπλή ανάπλαση

Σχετικά με τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την διπλή ανάπλαση, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε πως πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε το σχέδιο με συμφωνία όλων των μερών και ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την δημοπράτηση των έργων, ώστε το 2026 να παραδοθεί το έργο.

Σημείωσε πως στον Βοτανικό, θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τις ακαδημίες, τονίζοντας πως συνολικά το έργο αναμένεται «να φέρει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στον Βοτανικό».

Παράλληλα ανέφερε πως «στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας “ρίχνουμε” το γήπεδο και δημιουργούμε έναν χώρο πρασίνου που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η περιοχή».

Για την νέα όψη του Συντάγματος

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ακόμη πως «είναι θέμα εβδομάδων να ολοκληρωθεί το Σύνταγμα, ένα έργο που βασίστηκε σε μελέτη που είχε γίνει πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, γιατί από τότε κανείς δεν ήθελε να τσακωθεί για να φύγει η πιάτσα των ταξί που ήταν εκεί».

Είπε ακόμη πως «μέχρι το καλοκαίρι του 2023 θα ανοίξει το θέατρο του Λυκαβηττού, το ωραιότερο της Αθήνας, που είναι κλειστό από το 2008 και έχουμε «ξεχάσει» ότι υπάρχει».

Τέλος, ερωτηθείς εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, απάντησε «εννοείται, γιατί όσα έχουμε αρχίσει θέλουμε να τα δούμε να τελειώνουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Σήφης Βαλυράκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατό του

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια σε μαθητές του