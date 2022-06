Αθλητικά

Οπαδική βία: Συλλήψεις για την αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ανήλικου

Πώς οι δράστες απομάκρυναν από την παρέα του τον ανήλικο. Ποιες κατηγορίες τους αποδίδονται.



Λίγες ώρες μετά την σύλληψη του 24χρονου, που κατηγορείται για αρπαγή και σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου με οπαδικά κίνητρα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν και τον 23χρονο συνεργό του.

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο συλληφθέντες το βράδυ της Πέμπτης προσέγγισαν μια παρέα ανηλίκων στην περιοχή των Αχαρνών και με χρήση σωματικής βίας εξανάγκασαν έναν εξ αυτών να επιβιβασθεί σε αυτοκίνητο, ενώ με την απειλή μαχαιριού απομάκρυναν τους άλλους. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ανήλικο σε απομακρυσμένη περιοχή, όπου του έσκισαν τα ρούχα και τον χτύπησαν.

