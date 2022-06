Πολιτική

Reuters - Μητσοτάκης: παράλογοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα ελληνικά νησιά

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό. Τι είπε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή κρίση και το πρότζεκτ στην Αστυπάλαια



«H Ελλάδα δεν θα ανεχθεί επιθετική συμπεριφορά, ρητορική αναθεωρητισμού και ενέργειες που ισοδυναμούν με παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αστυπάλαια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στη γείτονα με αφορμή την επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά των Δωδεκανήσων και αν επιθυμεί τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία,,= ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Εναπόκειται στην Τουρκία να αλλάξει τη συμπεριφορά της. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εκείνοι που ξεπεράσαμε τα όρια, που δειξαμε επιθετικότητα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ωστόσο ότι έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τη χώρα μας εάν παραστεί τέτοια ανάγκη. Και είμαστε επίσης βέβαιοι ότι έχουμε συμμάχους που μας υποστηρίζουν: την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν βλέπω τον λόγο, για τον οποίο η Τουρκία πρέπει να παραπονιέται κάθε φορά που λέμε ότι έχουμε δίκιο, όταν υποστηρίζουμε ότι οι διαφορές μας πρέπει να επιλυθούν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε παράλογους ισχυρισμούς που αφορούν την κυριαρχία επί των ελληνικών νησιών. Η Τουρκία δεν πρέπει να εκπλήσσεται όταν οι σύμμαχοί μας, και στο ΝΑΤΟ, δηλώνουν το προφανές: ότι έχουμε δίκιο και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δει κανείς το ζήτημα, πέρα από αυτά που λέμε εμείς».

Ερωτηθείς για το έργο «Astypalea: smart & sustainable island», το οποίο βρίσκεται πλέον στο δεύτερο έτος υλοποίησής του, και τη θέση που κατέχει στις δράσεις της κυβέρνησης για την καθαρή ενέργεια και το κλίμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια “ματιά” στο μέλλον. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στην Αστυπάλαια -και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο σε όλα τα νησιά μας- είναι να αποδείξουμε ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια μπορεί να γίνει πραγματικότητα με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι πολλοί προσδοκούσαν.



Απαντώντας σε ερώτηση για τη μετάβαση της Ευρώπης σε μία οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών, τη στιγμή που η ΕΕ επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά την πράσινη μετάβαση καθίσταται προτεραιότητα όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, όχι μόνο για να καταφέρουμε να γίνουμε η πρώτη ήπειρος στον κόσμο που θα έχει ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα, αλλά είναι επίσης σημαντικό προκειμένου να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία.



Ο άνεμος και ο ήλιος που έχουμε εδώ παράγουν, αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα που μπορούμε να έχουμε. Είναι άφθονο και είναι δικό μας. Δεν χρειάζεται να βασιστούμε σε οποιονδήποτε άλλο».



Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο προβλημάτων στην ενεργειακή επάρκεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Η Ελλάδα απομακρύνεται από τον λιγνίτη εδώ και αρκετό καιρό αλλά εξακολουθούμε να έχουμε λιγνιτικές μονάδες ικανές να παράσχουν εφεδρική ισχύ σε περίπτωση που τις χρειαστούμε, έχουμε επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο και, βεβαίως, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν στο μέγιστο, είτε είναι ανεμογεννήτριες είτε ηλιακά πάνελ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε για την ενεργειακή μας επάρκεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».





Όσον αφορά τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Εγείραμε αυτό το θέμα, εγώ ο ίδιος το έθεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πλέον, περισσότεροι συνάδελφοί μου συντάσσονται με την άποψή μου, ότι πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και πρέπει να είμαστε σε θέση να λάβουμε και πιο δραστικά μέτρα, όπως ένα προσωρινό πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια αγορά που λειτουργεί σωστά.



Η αλήθεια είναι ότι τώρα, στην Ευρώπη, αγοράζουμε το φυσικό αέριο στην υψηλότερη δυνατή τιμή σε σύγκριση με άλλες περιοχές ή άλλες ηπείρους. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».



Σε ερώτηση για την κατάληψη δύο ελληνόκτητων πετρελαιοφόρων από το Ιράν στα νερά του Κόλπου ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτό που συνέβη ήταν μια απαράδεκτη ενέργεια, που ουσιαστικά συνιστά διεθνή πειρατεία. Το ζήτημα πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό».





Σχετικά με την προοπτική μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός είπε: «Τώρα, όσον αφορά το φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές και πρέπει να βρούμε τον πιο οικονομικό τρόπο μεταφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά του φυσικού αερίου που υπάρχει στην Κύπρο, στο Ισραήλ. Όποια λύση κι αν οραματιστεί κανείς, σίγουρα θα περιλαμβάνει την Ελλάδα».

